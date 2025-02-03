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想跟小黑一樣強！陳柏豪入選WBC資格賽35人名單 期待為國而戰

▲▼ 陳柏豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳柏豪 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

經典賽資格賽中華隊集訓展開，樂天桃猿投手陳柏豪入選35人名單，對於即將到來的挑戰，他全心投入準備，希望與隊友攜手拿下晉級正賽門票。他也向吳俊偉看齊，期待在國際賽扮演稱職的守護神，為球隊守護最後一道防線。

「我把這次的入選看得很重要，也做了很多準備，全心全意投入在投球上，持續研究、調整，希望讓身體的強度慢慢變好。」陳柏豪表示，休賽季期間以重量訓練為主，如今確定入選國家隊，則開始按照個人的投球課表調整，確保身體狀況能達到比賽強度。

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陳柏豪上一次打國際賽是2018年雅加達亞運，當時年僅19歲，對於即將提前準備高張力的國際賽事，他表示，目前已經進入牛棚階段，「當然現在只是比別人早開始比賽，其他的強度、張力，先不用去想，就是做好準備，把自己該做的事情做到最好，拿出表現讓教練團看到。」

即便經典賽資格賽結束，回到球隊後仍要面對完整球季，他強調，「不管是官辦熱身賽或例行賽，這才是我們最主要的工作。」

台灣在世界12強奪冠，陳柏豪仍記憶猶新，尤其是中信兄弟時期隊友吳俊偉的表現，讓他印象深刻。

「小黑真的很不簡單！去年我們一起競爭終結者，看到他在12強扛起守護神角色，關鍵時刻守住每一局，我自己看了也很羨慕，心想希望未來有一天我也能做到，我也想要變強。」

他也提到吳俊偉在12強的辛勞，「賽季結束後，馬上又要面對這麼高張力的比賽，尤其是剛打完總冠軍賽就接著出征，能夠扛住壓力真的很不容易。」

陳柏豪另外提及陳傑憲、林昱珉等選手的表現，直言這些選手在國際賽場上的拚戰精神，讓他更期待能為國家效力，「希望能和大家一起奮戰，為台灣拿下好成績！」

關鍵字： WBC資格賽棒球國家隊經典賽陳柏豪樂天桃猿

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