運動雲

>

連兩筆重磅交易都沒勇士的份　灣區曾尋求一次網羅拉文、白魔獸

▲▼勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文與「白魔獸」弗切維奇的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文（左）與「白魔獸」弗切維奇（右）的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

4位NBA球星在24小時內連續被交易，先是唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，接著國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）和灌籃王拉文（Zach LaVine）也被交易，勇士依舊按兵不動，名記者史坦（Marc Stein）披露，灣區曾尋求一次網羅拉文與「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）的交易方案，但最終改專注其他目標。

美國當地時間2月2日堪稱是NBA交易史上最瘋狂的一天，獨行俠以被視為「不可被交易」的金童唐西奇，向湖人換取當家長人戴維斯，這一天還沒過去，又有另一筆3方交易出現，國王送一哥福克斯到馬刺，從公牛手中得到2屆灌籃王拉文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文與「白魔獸」弗切維奇的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文（左）與「白魔獸」弗切維奇（右）的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

名記者史坦表示，「這筆交易充滿了歷史。沙加緬度曾經給拉文提供受限自由球員報價。上個月我的同事費雪（Jake Fischer）報導說，在公牛試圖交易他超過1年之後，拉文對留在芝加哥感到滿意，現在他即將前往沙加緬度。」

史坦還提到，據他得到的消息，開季打出12勝3敗後，戰績雪崩式下滑的勇士，確實認真探索過一些交易方案，這些方案本來能將拉文和「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)一起帶到灣區，但勇士最終選擇專注其他交易目標，他們是否會在交易截止前替天王柯瑞（Stephen Curry）找幫手，持續受到關注。

關鍵字： NBA.國王福克斯公牛拉文勇士白魔獸弗切維奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

想跟小黑一樣強！陳柏豪入選WBC資格賽35人名單 期待為國而戰

想跟小黑一樣強！陳柏豪入選WBC資格賽35人名單 期待為國而戰

新店連環車禍！物流車左切遭23歲女猛撞　特斯拉剛停衰遭擊落

熱門新聞

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲領銜　WBC資格賽36人名單

2湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍

3NBA三方交易！國王送一哥到馬刺

4被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

5林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

最新新聞

1換穿嚮往已久的1號　曾頌恩：不讓球迷失望

2張育成不跟曾總搶　若熙不好意思

3徐翔聖非常有潛力　林盛恩定位投手

4不見劉致榮、李灝宇　曾總說原因

5林家正赴美談約　古林參戰有變數

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366