連兩筆重磅交易都沒勇士的份　灣區曾尋求一次網羅拉文、白魔獸

▲勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文（左）與「白魔獸」弗切維奇（右）的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

4位NBA球星在24小時內連續被交易，先是唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家，接著國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）和灌籃王拉文（Zach LaVine）也被交易，勇士依舊按兵不動，名記者史坦（Marc Stein）披露，灣區曾尋求一次網羅拉文與「白魔獸」弗切維奇（Nikola Vucevic）的交易方案，但最終改專注其他目標。

美國當地時間2月2日堪稱是NBA交易史上最瘋狂的一天，獨行俠以被視為「不可被交易」的金童唐西奇，向湖人換取當家長人戴維斯，這一天還沒過去，又有另一筆3方交易出現，國王送一哥福克斯到馬刺，從公牛手中得到2屆灌籃王拉文。

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▲勇士曾尋求一次網羅灌籃王拉文（左）與「白魔獸」弗切維奇（右）的交易方案。（圖／達志影像／美聯社）

名記者史坦表示，「這筆交易充滿了歷史。沙加緬度曾經給拉文提供受限自由球員報價。上個月我的同事費雪（Jake Fischer）報導說，在公牛試圖交易他超過1年之後，拉文對留在芝加哥感到滿意，現在他即將前往沙加緬度。」

史坦還提到，據他得到的消息，開季打出12勝3敗後，戰績雪崩式下滑的勇士，確實認真探索過一些交易方案，這些方案本來能將拉文和「白魔獸」弗切維奇(Nikola Vucevic)一起帶到灣區，但勇士最終選擇專注其他交易目標，他們是否會在交易截止前替天王柯瑞（Stephen Curry）找幫手，持續受到關注。