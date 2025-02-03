5個月前就傳湖人找唐西奇接班　詹皇最愛現役球員就是他

▲湖人天王詹姆斯（右）曾點名，唐西奇是自己最愛的現役球員之一。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人昨（3）日交易送走當家長人戴維斯（Anthony Davis），迎來25歲的「金童」唐西奇（Luka Doncic），消息震驚各界，不過美國媒體《Bleacher Report》5個月前就曾點名，湖人想找唐西奇當天王詹姆斯（LeBron James）的接班人，詹皇2020年受訪時也曾說，唐西奇是自己最愛的現役球員之一。

唐西奇是詹姆斯的死忠鐵粉，詹皇對這位來自斯洛維尼亞的金童也是讚不絕口，他曾在2020年底受訪時直言，「他是我最喜歡的現役NBA球員之一，原因很簡單，我打球的方式，就是為何我喜歡他的比賽。」詹皇提到，自己的球風是以團隊為優先，想辦法讓隊友融入。

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詹姆斯當時還透露，當唐西奇和Nike商討球鞋合約時，他萌生想建立個人品牌的念頭，好讓唐西奇成為旗下第一個簽約球員。

▲唐西奇（左）將聯手自己的偶像詹姆斯。（圖／CFP）

詹姆斯的「御用記者」溫德霍斯特(Brian Windhorst)曾提醒大家，要觀察詹皇對某個球員的真實感受，最好的方法就是透過他在全明星賽擔任隊長時的「選秀」，「他連3年都選了唐西奇，他幾年前也曾招攬唐西奇加入自己的品牌，唐西奇最後選擇了喬丹牌，我認為他也想和唐西奇一起打球。」

除了詹姆斯很欣賞唐西奇，《Bleacher Report》記者歐康諾(Kevin O’Connor)去年8月曾披露，湖人想找唐西奇當詹皇的接班人，「湖人未來的目標將是唐西奇，球團高層並未交易未來的選秀權，代表他們仍在考慮長遠計畫。」最終湖人將寶貴的2029年首輪籤花在唐西奇身上，延攬了球隊未來的門面。