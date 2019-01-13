中職／朱俊祥首次赴日自主訓練　盼提升控球穩定度

▲朱俊祥。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿共9名選手季後前往日本福岡至小林亮寬的訓練中心報到，除了固定班底林泓育、郭嚴文、陳禹勳，這次多了黃子鵬、楊岱均、劉時豪、林國裕、朱俊祥、洪聖欽等人，展開至少為期一周的自主訓練。朱俊祥首次赴日「取經」，帶著滿滿收穫返台，回顧上一季表現，他坦言表現起伏太大，希望本季能提升控球，穩定在一軍出賽。

朱俊祥前年與陳禹勳、林柏佑以及王躍霖共組勝利方程式，4人去年開季一同自一軍出發，卻相繼出狀況、先後下二軍調整，朱俊祥最終在一軍出賽25場，戰績1勝1敗7中繼成功，防禦率4.50，球速最快149公里。

談到去年表現，朱俊祥坦言起伏不定，尤其是在下半季：「我完全找不到感覺，整個失去方向。」為備戰新球季，朱俊祥12月初展開自主訓練，在桃園一家訓練工廠加強重訓、維持肌力，今年1月初得知林國裕將跟隨陳禹勳、林泓育等人到日本福岡，決定一同前往。

由於年輕選手需提早於10回球隊報到，朱俊祥、楊岱均、黃子鵬、劉時豪等人8日提前返台，短短一周的訓練卻獲益良多，朱俊祥說：「小林教練主要是注重髖關節訓練部分，我到的第一天，他就有告訴我，我的下肢不夠穩定，也積極協助我解決問題，讓我能夠運用下半身力量投球。」

朱俊祥季後投資自己，自費前往日本自主訓練，他也希望新球季能夠更為穩定：「控球依舊是必須加強的部分，也希望身體能夠保持健康、穩定出賽。」