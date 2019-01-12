中職／黃子鵬吳丞哲值得好薪情　吳俊良：身體要顧好

▲黃子鵬。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿投手吳丞哲與黃子鵬上季為猿隊奪冠兩大功臣，新球季月薪皆自10.5萬加至18萬，投手教練吳俊良肯定兩人表現：「加薪這麼多真的不過分，是他們應得的，接下來最重要的就是身體要顧好。」

黃子鵬去年5月升上一軍，扛下牛棚重任，累計52場共54.1局，防禦率2.48，為猿隊投手群最佳，吳丞哲則出賽66場，繳出5勝4敗3救援18中繼成功、防禦率4.35的成績，其中投球局數累計60局，締造新人投手單季最多紀錄；台灣大賽出賽4場合計5.1局，只被敲2支安打，沒有失掉任何分數。

兩人獲得加薪肯定，吳俊良也對他們有好評：「老虎（黃子鵬）跟吳丞哲搭配得很好，彼此都有做到該做的任務，我也和老虎說，接下來身體要顧好；經過去年整年的穩定出賽，技術不須再懷疑了，再來就是身體狀況的維持，如果有辦法像陳禹勳那樣連續幾年（穩定出賽），拿50萬不是問題，兩人現階段的課題就是身體要照顧好。」

吳丞哲今年預計仍自牛棚出發，不過黃子鵬的定位成為教練團「甜蜜的負擔」，吳俊良苦笑稱：「去年將他放在後面，他投得很好，但球季結束後對羅德交流賽先發也很好，要怎麼用...滿困擾的，要再跟總教練討論。」

黃子鵬去年開季先發1場後，接下來都以中繼為主，去年對羅德交流賽重拾先發身份，以106球投完6局，送出5次三振，僅1次四壞球保送，失掉1分非責失，總教練洪一中當時便對黃子鵬讚譽有加，且進一步透露，有望轉任先發。

▲吳丞哲。（圖／記者季相儒攝）