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中職／桃猿主場開練　石垣島交流賽規劃帶10投

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▲▼中華職棒總冠軍賽第二戰,吳俊良。（圖／記者李毓康攝）

▲吳俊良。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿14日在嘉義球場展開春訓，年輕球員10日率先在桃園主場開練，投手教練吳俊良指出，安排年輕選手提前練習，也希望他們盡快進入狀況，備戰2月份前往石垣島對羅德交流賽，至於石垣島交流賽名單待第一階段春訓結束後確定，猿隊規劃帶10名投手。

猿隊今年第4次受邀造訪石垣島，與羅德先後在2月9日、2月10日進行兩場交流賽，吳俊良表示：「預計是帶10名投手，也不會只帶年輕球員，資深球員也會在考慮的名單之中，像是黃偉晟、王躍霖等幾位在去年較無表現的選手，春訓期間都會好好評估他們的狀況。」在冬季聯盟投出好表現的葉文淇，和剛加入球隊的新秀翁瑋均，都被點名有機會出征石垣島。

年輕選手提前投入訓練，吳俊良也提醒球員，心態必須調整到位，提前進入賽季狀態：「訓練一定要以比賽為主，而非單純以練習的心情來面對訓練，現在就是要練到滿，往後才足以應付一軍的強度。」

桃猿今年起自屏東移至嘉義展開春訓，13日起進行練4休1的行程，年輕球員10日先到桃園球場訓練，但去年季後經典老團GUNS N'ROSES（槍與玫瑰）以及韓國超人氣天團「防彈少年團」相繼在球場開唱，場地仍在整理當中，加上受到雨勢影響，球員這幾天利用場邊空地以及室內進行練習。

▲桃園球場仍在整理中。（圖／記者王真魚攝）

▲桃園球場仍在整理中。（圖／記者王真魚攝）

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