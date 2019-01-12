米歇爾顏扣麥基砍33分　湖人不敵爵士老八位置不保

▲米歇爾(Donovan Mitchell)在麥基(JaVale McGeee)面前扣籃。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

西區第九爵士主場迎戰第八的湖人，在有效限制湖人外線火力之下幾乎整場比賽都保持領先，米歇爾(Donovan Mitchell)攻下全場最高33分率領爵士以113比95輕取湖人，兩隊之間的勝差縮小到僅剩1場，湖人西區第八名的位置在詹姆斯(Lebron James)持續缺陣下面臨危機。

米歇爾和英格雷(Brandon Ingram)在首節互飆得分，次節湖人小將們的命中率大幅下降，米歇爾還在一次切入後直接在麥基(JaVale McGeee)面前灌籃，爵士單節打出30比15的攻勢，米歇爾上半場就攻下19分，反觀湖人上一戰攻下生涯新高41分的庫茲馬(Kyle Kuzma)上半場7投皆墨，也讓爵士帶著21分的領先進入下半場。

wanna see a dead body? pic.twitter.com/GOgmlDF1GT — Utah Jazz (@utahjazz) 2019年1月12日

▲米歇爾顏扣麥基。

湖人在畢斯利(Michael Beasley)的帶領下於第三節一度將比分拉近到10分差，但費弗斯(Derrick Favors)在湖人禁區頻頻製造犯規讓湖人始終無法將差距縮小到個位數，在第四節最後三分鐘爵士還保有22分的大幅領先，雙方皆以替補球員完成比賽。

米歇爾24投14中攻下33分外帶9助攻，費弗斯15分13籃板，戈貝爾(Rudy Gobert)12分18籃板，兩人在內線牽制力十足製造湖人隊不少麻煩。湖人全場三分球27投僅中5種下敗因，畢斯利替補出發攻下全隊最高17分，英格雷15分5籃板但有12分集中在第一節，庫茲馬18投4中僅攻下11分。

▼爵士戈貝爾（Rudy Gobert）此戰也繳出雙十成績。（圖／達志影像／美聯社）