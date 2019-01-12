運動雲

> >

沃爾專心養傷　薩托蘭斯基代先發生涯首度大三元退公鹿

ETtoday運動雲

▲▼薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)。（圖／擷取自Washington Wizards twitter）

▲薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)生涯首次大三元。（圖／擷取自Washington Wizards twitter）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師一哥沃爾(John Wall)在因腳跟傷勢動手術後整季報銷，取代他先發的薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)在12日對上公鹿之戰打出生涯代表作，全場18分12籃板10助攻完成生涯首次大三元，同時是史上第一位完成大三元的捷克球員，幫助巫師在主場以113比106擊敗公鹿。

▲薩托蘭斯基生涯首度大三元。

本季是薩托蘭斯基的第三季，上一季他就會在沃爾缺賽時擔任先發，平均繳出7.2分、3.2籃板及3.9助攻。本季他的成績有所下滑，但在對上少了安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的公鹿，他10投7中攻下18分並抓下生涯新高的12籃板，在第四節1分43秒時傳給畢爾(Bradley Beal)灌籃，讓他拿到第10次助攻。

▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師一哥沃爾本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

畢爾在賽後說，「在比賽最後幾分鐘我嘗試幫他拿到大三元，他最後時刻打得很謹慎不想失誤，但這個機會並不多我想幫助他，而很高興他最後做到了。這場勝利很棒我們必須持續保持活力，一切都關乎於你有多努力。」薩托蘭斯基則說，「我知道自己快完成大三元了，莫里斯(Markieff Morris)不斷鼓勵我，畢爾對我要球因為他知道我差一個助攻，對於他們我只有愛。」

這位來自捷克的後衛在沃爾受傷後獲得大量的出場時間，在最近先發的8場比賽巫師搶下其中的5勝，賽後巫師隊也在休息室興奮的為他淋水慶祝。

▼巫師在休息室替薩托蘭斯基慶祝。

關鍵字： NBA薩托蘭斯基沃爾巫師
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

羅斯休6場復出砍21分　唐西奇飆關鍵三分退灰狼　

林書豪關鍵時刻成球隊主控　赫爾特飆生涯新高退七六人

熱門新聞

林書豪關鍵時刻成球隊主控　赫爾特飆生涯新高退七六人

SBL／NBA等級強森加盟4戰全勝　麥班達：璞園陣容更完整

林書豪追求者再多一隊　拓荒者願意拿首輪籤換豪哥

adidas超神外套　突顯張鈞甯好身材、彭于晏帥氣升級

中職／陳鴻文是清白的！　政論節目誹謗放水遭起訴

SBL／台銀一次換掉雙洋將　台啤帥哥射手愛德嚇到了

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一獅健檢　陳瑞昌遇死忠象迷

2格鬥選手李育昇4連勝目標打職業

3詹家姐妹暌違2年再次攜手捧冠

4薩托蘭斯基生涯首度大三元

5中學五人北市龍門一週練1小時人難齊

熱門新聞

1豪哥關鍵期主控　赫爾特29分退費城

2麥班達：強森讓璞園陣容更完整

3又傳新買家　拓荒者願丟首輪籤換豪哥

4張鈞甯、彭于晏詮釋adidas神單品

5陳鴻文清白！政論節目誹謗放水遭起訴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366