沃爾專心養傷　薩托蘭斯基代先發生涯首度大三元退公鹿

▲薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)生涯首次大三元。（圖／擷取自Washington Wizards twitter）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師一哥沃爾(John Wall)在因腳跟傷勢動手術後整季報銷，取代他先發的薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)在12日對上公鹿之戰打出生涯代表作，全場18分12籃板10助攻完成生涯首次大三元，同時是史上第一位完成大三元的捷克球員，幫助巫師在主場以113比106擊敗公鹿。

TRIP-DUB ALERT



.@Satoransky finished with 18 points, 12 rebounds, and 10 assists, and became the first Czech player in NBA history to record a triple-double!#WizBucks | #DCFamily pic.twitter.com/P02pNbuF5s — Washington Wizards (@WashWizards) 2019年1月12日

▲薩托蘭斯基生涯首度大三元。

本季是薩托蘭斯基的第三季，上一季他就會在沃爾缺賽時擔任先發，平均繳出7.2分、3.2籃板及3.9助攻。本季他的成績有所下滑，但在對上少了安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的公鹿，他10投7中攻下18分並抓下生涯新高的12籃板，在第四節1分43秒時傳給畢爾(Bradley Beal)灌籃，讓他拿到第10次助攻。

▲巫師一哥沃爾本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

畢爾在賽後說，「在比賽最後幾分鐘我嘗試幫他拿到大三元，他最後時刻打得很謹慎不想失誤，但這個機會並不多我想幫助他，而很高興他最後做到了。這場勝利很棒我們必須持續保持活力，一切都關乎於你有多努力。」薩托蘭斯基則說，「我知道自己快完成大三元了，莫里斯(Markieff Morris)不斷鼓勵我，畢爾對我要球因為他知道我差一個助攻，對於他們我只有愛。」

這位來自捷克的後衛在沃爾受傷後獲得大量的出場時間，在最近先發的8場比賽巫師搶下其中的5勝，賽後巫師隊也在休息室興奮的為他淋水慶祝。

▼巫師在休息室替薩托蘭斯基慶祝。