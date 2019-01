沃爾專心養傷　薩托蘭斯基代先發生涯首度大三元退公鹿

▲薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)生涯首次大三元。(圖/擷取自Washington Wizards twitter)

記者黃琮舜/綜合報導

巫師一哥沃爾(John Wall)在因腳跟傷勢動手術後整季報銷,取代他先發的薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)在12日對上公鹿之戰打出生涯代表作,全場18分12籃板10助攻完成生涯首次大三元,同時是史上第一位完成大三元的捷克球員,幫助巫師在主場以113比106擊敗公鹿。

TRIP-DUB ALERT



.@Satoransky finished with 18 points, 12 rebounds, and 10 assists, and became the first Czech player in NBA history to record a triple-double!#WizBucks | #DCFamily pic.twitter.com/P02pNbuF5s