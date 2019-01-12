林書豪關鍵時刻成球隊主控　赫爾特飆生涯新高退七六人

▲林書豪關鍵時成為球隊主控。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

老鷹12日作客費城，此役由於恩比德(Joel Embiid)缺戰，導致費城禁區遭到老鷹瘋狂肆虐，林書豪更在此役有大量出場機會，全場攻下9分，3助攻，雖然下半場他沒有得分進帳，但老鷹靠著赫爾特(Kevin Huerter)攻下生涯新高29分，加上柯林斯(John Collins)致勝中距離，最終就以123比121擊敗七六人賞給他們2連敗。

面對東區豪強的七六人，老鷹打得相當頑強，在首節就取得32比30的領先，不過身為地主費城大軍即便少了恩比德坐鎮，仍靠著巴特勒(Jimmy Butler)以及西蒙斯(Ben Simmons)兩人強勢的發揮及串聯，硬是在上半場終了幫助七六人奪回2分領先優勢。而林書豪此役在首節還剩4分42秒就獲得上場機會，隨後他僅花了31秒就馬上得分，光第一節就有6分進帳，而兩節下來則得到9分，但也有2次失誤以及1次犯規。

易籃後由於少了「大帝」守護禁區，老鷹抓住機會一再往內線猛攻，楊恩也及時在外線放出三分冷箭，幫助老鷹取得6分領先，儘管七六人及時止血，但禁區仍不斷出現漏洞，讓赫爾特多次上演空接爆扣，「豪小子」雖然本節未能取分，但他仍展現優異的組織能力，連續為戴德蒙(Dewayne Dedmon)以及班布瑞(DeAndre' Bembry)送出助攻，老鷹也在三節打完仍保有1分領先。

▲赫爾特飆生涯新高把比賽變成個人秀。（圖／路透社）



儘管位於劣勢，但身為東區強權之一，七六人在決勝節靠著瑞迪克(JJ Redick)三分彈在7分22秒成功扳平比數，隨後兩隊戰況開始膠著不斷互換領先，林書豪也在最後6分鐘取代楊恩(Trae Young)成球隊主控，而巴特勒則展現球星價值，在一次多人包夾中完成爆扣還獲得加罰機會，無奈赫爾特更加強勢，不僅外線瘋狂轟炸，撕裂費城油漆區的能力也是一把罩，完全把比賽變成個人秀，而柯林斯在倒數階段命中關鍵中距離，幫助球隊鎖定勝局，雖然「吉巴」獲得2罰追平機會，不料都未能罰進，終場老鷹就以123比121險勝七六人。

林書豪雖然下半場獲得大量出場機會，雖然沒能取分但仍靠著穩定的控場幫助球隊，此役他僅於上半場拿下9分，另外有3助攻進帳，而今年新秀赫爾特則轟下生涯新高29分，3籃板，3助攻；柯林斯25分，9籃板，2助攻；戴德蒙19分，8籃板，7助攻；楊恩18分，4籃板，5助攻。

七六人方面，巴特勒攻下全場最高30分，4籃板，5助攻；西蒙斯繳出23分，10籃板，15助攻的大三元；瑞迪克16分，3籃板，1助攻。

▲林書豪。（圖／CFP）