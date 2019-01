羅斯休6場復出砍21分　唐西奇飆關鍵三分退灰狼　

記者黃琮舜/綜合報導

灰狼換新帥後首度回到主場,明星賽票選暫居西區後場第2的羅斯(Derrick Rose)在缺陣6場後歸隊首戰就以5成命中率砍下21分,但關鍵時刻卻在有空檔時選擇切入分球造成失誤,獨行俠在唐西奇(Luka Doncic)飆進關鍵三分球之下以119比115於客場帶走勝利。

羅斯在首節6分30秒時替補上場,首節僅靠罰球得到2分,唐西奇則是在首節最後2分鐘連得6分,鮑威爾(Dwight Powell)和巴瑞亞(J.J. Barea)在次節持續幫助獨行俠拉開比分,灰狼在上半場團隊三分球11投僅命中2球之下,以11分落後進入下半場。

▲灰狼羅斯(Derrick Rose)傷癒復出。(圖/達志影像/美聯社)

易籃後,灰狼在3顆三分球攻勢下打出13比0迅速將比分扳平,獨行俠喊出暫停後,唐西奇切入製造犯規開啟獨行俠12比2的反擊,幾次流暢的傳導讓小喬丹(DeAndre Jordan)有灌籃機會,雖然羅斯一度連得5分將比分拉近到3分差,但之後獨行俠連續上罰球線取分讓灰狼仍帶著7分落後進入決勝節。

▲獨行俠隊流暢傳導。

決勝節初期灰狼防守仍漏洞百出,巴瑞亞頻頻送出助攻外自己也能在外線開火,灰狼只能靠威金斯(Andrew Wiggins)單打獨鬥取分,6分28秒巴瑞亞切入得手後卻因傷退場。隨後羅斯和唐斯(Karl-Anthony Towns)兩人聯手率領灰狼將比分扳平,雙方連續幾波進攻都能把握,35.7秒吉布森(Taj Gibson)的補籃讓灰狼取得1分領先。

