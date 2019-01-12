羅斯休6場復出砍21分　唐西奇飆關鍵三分退灰狼　

記者黃琮舜／綜合報導

灰狼換新帥後首度回到主場，明星賽票選暫居西區後場第2的羅斯(Derrick Rose)在缺陣6場後歸隊首戰就以5成命中率砍下21分，但關鍵時刻卻在有空檔時選擇切入分球造成失誤，獨行俠在唐西奇(Luka Doncic)飆進關鍵三分球之下以119比115於客場帶走勝利。

羅斯在首節6分30秒時替補上場，首節僅靠罰球得到2分，唐西奇則是在首節最後2分鐘連得6分，鮑威爾(Dwight Powell)和巴瑞亞(J.J. Barea)在次節持續幫助獨行俠拉開比分，灰狼在上半場團隊三分球11投僅命中2球之下，以11分落後進入下半場。

▲灰狼羅斯（Derrick Rose）傷癒復出。（圖／達志影像／美聯社）

易籃後，灰狼在3顆三分球攻勢下打出13比0迅速將比分扳平，獨行俠喊出暫停後，唐西奇切入製造犯規開啟獨行俠12比2的反擊，幾次流暢的傳導讓小喬丹(DeAndre Jordan)有灌籃機會，雖然羅斯一度連得5分將比分拉近到3分差，但之後獨行俠連續上罰球線取分讓灰狼仍帶著7分落後進入決勝節。

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▲獨行俠隊流暢傳導。

決勝節初期灰狼防守仍漏洞百出，巴瑞亞頻頻送出助攻外自己也能在外線開火，灰狼只能靠威金斯(Andrew Wiggins)單打獨鬥取分，6分28秒巴瑞亞切入得手後卻因傷退場。隨後羅斯和唐斯(Karl-Anthony Towns)兩人聯手率領灰狼將比分扳平，雙方連續幾波進攻都能把握，35.7秒吉布森(Taj Gibson)的補籃讓灰狼取得1分領先。

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▲吉普森關鍵補籃。

唐西奇先是在發球時發生失誤，但小喬丹又迅速將球抄回，唐西奇在此時飆進關鍵三分球再率獨行俠反超，隨後爵士進攻羅斯在三分線有空檔的情況下卻選擇切入分球給唐斯，反而發生失誤種下這場比賽的敗因。

唐西奇29分8籃板12助攻包含決勝節最後連得7分，巴恩斯(Harrison Barnes)22分，替補的巴瑞亞16分7助攻，鮑威爾15分。灰狼堂斯攻下全場最高30分外帶11籃板，威金斯17分。

Luka Doncic.



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▲唐西奇最後時刻連續得分。