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哈登飆43+12+10大三元　一戰打破多項紀錄並肩布萊恩

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▲哈登。（圖／路透社）

 ▲哈登單核帶隊打出MVP級別表現。（圖／路透社）

體育中心／綜合報導

火箭12日在主場迎來聯盟爐主騎士的挑戰，最終休士頓大軍也以141比113輕鬆收下勝利，而當家球星哈登(James Harden)本戰再次轟下43分，10籃板，12助攻的瘋狂大三元，直接三節打卡下班，而現在他已經連續15場得分突破30分，也拿下生涯第12次41分大三元，一戰又再次打破多項紀錄。

哈登自從保羅缺戰後，單核帶隊卻越打越猛，率領火箭自去年12月12日開始打出16勝3敗的戰績，也再次被外界加入到MVP討論行列。本戰「大鬍子」又飆出43分的大三元，至今已經連續15場得分超過30分，繼續刷新現役最長紀錄，同時也是歷史第7位連續15場得超過30分球員，前六位分別是張伯倫(Wilt Chamberlain)、瓊斯(Larry Jones)、貝勒(Elgin Baylor)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、霍金斯(Connie Hawkins)以及布萊恩(Kobe Bryant)。

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登一戰再次打破多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此外這也是哈登連續15場至少得到30分、5助攻，是自1983賽季以聯盟最常30+5的紀錄，過去最接近的人則是衛斯布魯克在2016年的連續8場。同時本季「大鬍子」已經第13次拿到40分，高居聯盟第一，也刷新了火箭球員單季得40分場次紀錄，先前保持人則是1981賽季的摩西馬龍(Moses Malone)

對於拿手的三分球，哈登本戰也相當不手軟，單場轟進8顆，已經連續12場比賽至少有命中5記三分球，不斷刷新自己所保持的單場連續5球三分彈紀錄，本戰過後他的生涯三分命中總數達到1834顆，也超越「老大」的1827顆以及「槍西」畢拉普斯(Chauncey Billups)的1830顆，上升至歷史三分榜第13名。過去15場比賽場均達40.5分，更成為自布萊恩之後，歷史第2位在15場內場均達40分的球員。

關鍵字： NBA火箭哈登
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