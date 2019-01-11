泰國大師賽／69分鐘戰三局不敵星國駱建佑　王子維8強止步

▲王子維 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽泰國大師賽正在進行，我國男單好手王子維連退敵闖進8強，8強賽碰上新加坡駱建佑，雙方三局大戰之後，王子維以1比2（19：21、22：20、11：21）落敗，本屆8強止步。

目前世界排名29的王子維去年受到腰傷關係，表現不如預期，在10月台北公開賽輸給日本武下利一後，11月的丹麥公開賽退賽後，沒有再參加其他賽事，經過多個月調整，2019年新賽季從泰國大師賽出發，首輪以直落二擊敗法國克拉爾布特（Lucas Claerbout）。

王子維16強賽碰上法國科韋（Lucas Corvee），大戰三局之後以2比1（21：17、13：21、21：15）勝出，8強賽則是對上駱建佑，雙方僅交手過一次，早在2015年台北公開賽，由王子維2比1拿下，本次交手第一局王子維從3：13連趕9分，再追至18、19平，反被對方反超，19：21讓出。

第二局雙方比數相當膠著，互有攻勢7度平手，戰至20平後，王子維連拿2分之後以22：20扳回一局；決勝局一開始雙方比數仍互有往來，不過王子維10：14落後之後，遭到駱建佑連拿6分，雙方交手69分鐘，王子維以11：21落敗，本屆8強止步。