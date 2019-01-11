泰國大師賽／三局逆轉退日本組合　盧敬堯、楊博涵挺進4強

▲盧敬堯、楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽泰國大師賽正在進行，我國男單好手王子維、男雙組合盧敬堯／楊博涵連退敵闖進8強，其中盧敬堯／楊博涵和日本組合松居圭一郎／竹內義憲大戰三局後，以2比1（16：21、21：12、21：14）晉級4強。

戴資穎、周天成以及男雙王齊麟等人並沒有參加泰國大師賽，男雙部分，盧敬堯／楊博涵為大會第5種子，首輪以直落二擊敗泰國組合後，16強賽碰上印尼組合，則是三局大戰後，以2比1（21：11、17：21、21：16）勝出，順利挺進8強。

目前世界排名26的盧敬堯／楊博涵8強賽對上松居圭一郎／竹內義憲，雙方過去曾未交手過，首局雙方戰至7平後，日本組合連下6分反超，盧楊16：21先讓出，第二局盧楊手感回溫連趕6分超前，以21：12扳回，決勝局則是穩定領先，再以21：14收下勝利。

盧敬堯／楊博涵順利晉級4強後，對手將是稍晚大馬內戰，由第8種子阿布都拉迪夫（Mohamad Arif Ab Latif ARIF）／阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN）對上吳世飛／侞薩尼（Nur IZZUDDIN）的勝方，盧楊配去年曾在超級300賽台北公開賽、澳門公開賽、韓國大師賽都闖進4強，今年有望拼一座冠軍。