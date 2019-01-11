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國聯東區火藥庫　大都會搶下重砲二壘手羅瑞

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▲▼羅瑞（Jed Lowrie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會簽下內野手羅瑞（Jed Lowrie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

隨著國民簽下二壘手二壘手多齊爾（Brian Dozier），國聯東區儼然成為休賽季最大買家。紐約大都會先是透過交易強打二壘手坎諾（Robinson Cano），根據外電報導又將簽下去年繳出23轟的二壘手羅瑞（Jed Lowrie）。

根據《ESPN》報導，羅瑞上賽季效力運動家繳出生涯年後邁入自由市場，再加上大都會新任總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）正巧是羅瑞之前的經紀人，因此大都會開出2年2000萬美金（約6.15億台幣）的合約簽下羅瑞。

大都會在簽下羅瑞之前，內野陣容已經有了二壘手坎諾、三壘手佛拉齊爾（Todd Frazier）和菜鳥工具人麥尼爾（Jeff McNeil），加入羅瑞後也讓大都會的內野陣容更加完整，並且外界推羅瑞有著左右開弓的優勢，應能站穩大都會內野先發打線。

34歲的羅瑞上賽季出賽157場、轟出23支全壘打、99分打點，都是生涯新高，全壘打數更可以在全聯盟二壘手中排名第4，也在2018賽季入選生涯首次明星賽的殊榮，並且帶領運動家隊在下半季打出亮眼成績重返季後賽，大都會應也希望能借重他的火力與經驗重返季後賽行列。

▼羅瑞去年帶領運動家重返季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼羅瑞（Jed Lowrie）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB國聯東區國民大都會羅瑞Jed Lowrie
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