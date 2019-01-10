台壽保棒球隊加深與中信兄弟合作　推薦優秀選手去測試

▲台壽保棒球隊。（圖／台壽保棒球隊提供）

體育中心／綜合報導

台中台壽保棒球隊9日結束爆米花聯盟全部賽事，10日在中召開年終會議，歡迎陳敏賜新加入球隊，球團行政也將同步開始進行選手敘薪以及簽約的部分，並準備迎接四月份登場的春季聯賽。

總教練廖剛池感謝選手一年來的辛勞，雖然是許多年輕選手組成的球隊，但成軍迄今投手與野手群的進步，教練團都感受得到，爆米花賽事中投手群表現優秀，然而野手狀況不如預期，無法發揮正常水準，這部分也是教練團要負起的責任，團隊的榮耀更大於個人，希望選手展現出來的不僅是球技，態度更是他領軍最強調的部分。

台中市棒球教育基金會董事長廖豊民分享這一年來球隊組軍的過程，他認為球隊已經成功達成年度設定的目標，更強調誠市隊選手要求的並不是球隊戰績以及個人成績，而是團隊精神的展現以及積極的態度，當一個選手只要具有好球品以及好人品，未來在轉換跑道時，才會給人好印象。

廖豊民表示，接下來在新的年度規劃部分，除了要提供選手一個延續棒球生命的舞台，更要幫助選手在離開球場後，能與社會正常接軌，所以規劃在年度賽事之外，找尋臺中知名企業，提供選手企業實習的機會。

他表示，未來球隊也會加深與中信兄弟職棒隊的合作，希望有機會推薦球隊陣中優秀的選手到中信兄弟測試，台中地區的棒球紮根與推動，更希望能與中信兄弟一起推動，健全台中地區各級棒球的發展以及增加球迷。

廖豊民感謝本次盃賽加入球隊效力的三位大專借將選手：洪瑋漢、王偉丞以及曾盛淳，並發給紅包感謝他們這段期間的貢獻，並祝福他們未來都有好的發展。

整年效力球隊的日籍選手長江翔太，還有從德島來協助球隊進行爆米花賽事的相澤健勝、伊藤克與佟百聖，廖豊民致贈台中知名伴手禮讓他們帶回日本與家人分享，由於相澤以及伊藤這次來到台灣，在隊友的推薦下喜歡上代表台灣味的炸醬麵，所以球隊也特別贈送台灣知名品牌的炸醬讓他們可以帶回日本，在想念台灣的時候，可以拿出來回味。

廖豊民特別提到，日本的棒球文化在亞洲是排名第一的，因此非常值得台灣學習，才會堅持引進日本選手來到球隊並且安排赴日移地訓練的行程，並且宣布今年度還是希望長江翔太以及相澤健勝可以繼續留在球隊努力，伊藤克以及佟百聖由於與德島藍短襪隊尚有合約關係，必須返回德島繼續球隊新的年度接下來的訓練。