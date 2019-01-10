SBL／怎麼守梅奧？　周俊三：讓他持球就是「沒守到」

▲梅奧（O.J. Mayo）面對台啤豪取37分。（圖／籃協提供 以下同）

記者潘泓鈺／台北報導

本季面對達欣3戰全勝的台啤，10日在梅奧（O.J. Mayo）豪取37分的情況下88比102讓出，且還延續了近期3連敗低潮。總教練周俊三賽後直言是防守做不好、斷線不理想，防守跟到梅奧還不夠，終極目標是不讓他拿球，遺憾此役這方面球員不夠積極。

雖然本季首次對達欣就以21分之差大勝，但在梅奧漸入佳境之後12月28日第3次對決只贏8分，且台啤也因為近期的7場5敗低潮讓出龍頭地位落到第3，後面的富邦勇士、璞園也逐漸追上。

「防守方面做不好、斷線做得不理想，」對於媒體提出防守者都有跟到梅奧但是還是讓他投進，周俊三直言，「那不叫有跟到，我賽前就有叮嚀不要讓他接球，讓他持球就是沒有守到。成力煥最近陷入低潮，嘗試讓朱億宗來頂，可惜防守得太被動了，往往都要等他接球了才貼上去。雖然很難整場不讓他拿到球，但我希望球員要展現積極的一面盡量去防堵。」

梅奧此役三分球10投7中，且多次是在防守者非常貼近的情況下飆進，第四節更是有在蔣淯安嚴防下，晃兩下直接旱地拔蔥高難度三分進球，攻下本季次佳的37分，外帶12籃板、7助攻，林宜輝也有本季新高28分的好表現，幫助達欣終於擊敗台啤。

對於梅奧逐漸在SBL展現過去NBA選秀探花的身手，總教練范耿祥表示，「就像我開季說的，他原本就是有那個實力，我一直很相信他。在適應SBL節奏、哨音以及隊友的搭配之後，就越打越開。」梅奧則歸功於練球，團隊努力練球之下狀況越來越好，堅信努力就會收到成果。