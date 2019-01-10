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SBL／梅奧再展探花身手砍37分　達欣本季首次贏台啤

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▲▼2019.01.10 達欣vs台啤，梅奧（O.J. Mayo）、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）猛轟37分、12籃板、7助攻，達欣本季首次贏台啤。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

本季面對台啤從來沒贏過的達欣，10日在梅奧（O.J. Mayo）狂飆7顆三分球轟炸37分、12籃板、7助攻，林宜輝本季新高28分帶領下，以102比88拿下重要的一勝，同時送給台啤3連敗。

儘管開局陷入落後，但達欣在林宜輝單節15分以及壓哨中距離取得1分領先。雙方陷入僵持，決勝節梅奧火力全開，連續的三分球並且連線林宜輝，在倒數3分鐘拉開到雙位數差距，儘管愛德（Edvinas Seskus）外線開砲連砍8分嘗試反轉局面，但替補上來的宋宇軒馬上為達欣做出貢獻，幫助達欣以14分之差拿下本季對台啤的首勝。

達欣本季前面3場對戰台啤的比賽都輸，不過在梅奧逐漸進入狀況之下輸球的分差越來越小，從11月18日的85比106，到12月9日縮小到12分，12月28日則僅8分之差落敗。

▲▼2019.01.10 達欣vs台啤，梅奧（O.J. Mayo）、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲林宜輝攻下本季新高28分。（圖／籃協提供）

梅奧本季最佳是11月30日對富邦勇士的39分，此役在單洋將的第四節主要都是由他上陣，37分鐘為本季最高，而本季聯盟單場最高得分紀錄為富邦勇士後衛林書緯、金酒夏普（Walter Sharpe）的40分。

除了梅奧驚人的神準功力，林宜輝28分、5籃板、4助攻、3抄截，刷新本季得分新高，距離現富邦勇士助教吳永仁的歷史第2高生涯1213次助攻僅差27次的蘇翊傑，貢獻10分、9助攻，溫立煌挹注9分、5籃板。台啤方面，雙洋將愛德、塞瑟夫（Igor Zaystev）都拿下21分，蔣淯安15分、6助攻、4抄截。

關鍵字： 達欣梅奧OJ Mayo林宜輝台啤SBL
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