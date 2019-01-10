選秀狀元談歐陸小天王唐西奇　艾頓：他讓我處境尷尬

▲獨行俠唐西奇（左）、太陽艾頓（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠斯洛維尼亞籍新秀「歐陸小天王」唐西奇（Luka Doncic）本季表現搶眼，而身為本季選秀狀元的太陽菜鳥艾頓（Deandre Ayton），談到同梯唐西奇表現也不諱言表示，他認為同梯唐西奇的表現無可挑惕，但也讓他身為選秀狀元的身份有些尷尬。

艾頓表示，「我一直有關注他比賽，他就像一頭野獸一樣，他上季還在皇家馬德里打球時場上表現更是於取予求，他本季表現根本就不是新秀。」艾頓補充道。

「我雖然盡量不讓自己深陷其中，但他讓我有些尷尬，儘管家人朋友常常會做比較，但我不太喜歡，我只能把它做一種激勵。」艾頓補充道。

▲唐西奇（左）可接班諾威斯基在獨行俠地位。（圖／CFP）

唐西奇本季以第一輪第3順位由老鷹挑走後交易至獨行俠，他本季頻頻上演絕殺球宛如球隊救世主，個人紀錄也不斷追平湖人球星詹姆斯（LeBron James）甚至喬丹（Michael Jordan）的新秀年表現，唐西奇因此大受關注，他場均繳出19.6分、6.7籃板、4.9助攻、1.1抄截表現，球迷與球評也多數認為他將會成為本季新人王，而貴為選秀狀元的艾頓本季雖然也繳出16.7分、10.7籃板的雙十成績，但矚目程度明顯不及唐西奇。

艾頓表示，「我不太在意我是否受關注，我只想贏球，當贏球你自然會受注意，團隊要先成功，個人才會有榮耀，相較之下我們更需要勝利。」

在球隊表現上，艾頓效力的太陽因面臨重建，開季進行的近40場比賽中，只拿下10勝，10日太陽對戰獨行俠，獨行俠唐西奇也繳出30分、6籃板、5助攻，表現力壓艾頓的6分、5籃板，獨行俠最後也以104比94擊敗太陽。

獨行俠雖然目前戰績以19勝22敗僅於西區領先爐主太陽，但唐西奇的個人表現卻已讓人暫時忘記獨行俠的低迷戰績，若唐西奇本季確定拿下新人王，艾頓的尷尬處境可能至少得持續於本季結束。

▼太陽選秀狀元艾頓（圖／達志影像／美聯社）