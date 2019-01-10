中職／毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

▲富邦悍將蔣智賢。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將蔣智賢、高國輝、李宗賢、胡金龍、林威廷、高孝儀、陳凱倫9日到華山看中職30年特展《無人出局》，在參觀完所有展區後，所有人到VR體驗區及採用電腦合成特效技術的「上場打擊！NICE PLAY」，蔣智賢用短打姿勢，在虛擬互動體驗區點出1發全壘打。

這次的展覽上，除了有30年來中職的畫面、文物外，在展覽最後採用VR、AR技術，透過VR虛擬實境技術，重現職棒元年第一場職棒開打、現已拆除的台北市立棒球場畫面，讓球迷走過台北市立棒球場的觀眾席、紅土，最後還能欣賞煙火。富邦球員看完這個畫面後直呼：「好酷喔！」

來到「上場打擊！NICE PLAY」，球員先掃描QR Code，並選擇自己要穿的球衣，站上球場，模擬打擊畫面，結束後，合成影片會傳到手機上，日前王建民也到場體驗，對決陳禹勳敲出安打，陳俊秀穿上統一球衣對戰李振昌，王柏融穿上兄弟球衣對決陳禹勳。

而這次輪到富邦悍將球員來體驗，李宗賢、蔣智賢、林威廷、陳凱倫都站上體驗區，蔣智賢在4隊球衣面前，毫不猶豫的拿起富邦悍將戰袍，他說：「當然選這件啊！」不過由於體驗區只有右打畫面，所以左打的蔣智賢站上右打擊區，面對李振昌投球，用點的點出一支全壘打。