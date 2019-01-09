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幼稚園時的偶像　陳冠宇與林英傑同隊：最棒的回憶

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▲陳冠宇 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲陳冠宇 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

旅日左投陳冠宇9日到華山參觀中華職棒30週年特展《無人出局》，特別在已退役的投手林英傑展品前駐足，他說：「英傑賢拜是我的偶像，從幼稚園就看他投球，也會模仿他的動作，10年廣州亞運跟他同隊，那是我人生中最棒的回憶。」

陳冠宇1990年出生，比林英傑小11歲，他表示，自己在幼稚園、小一、小二那個還沒接觸棒球的年紀時，看著在讀高中的林英傑投球，還記得1999年第18屆IBA世界青棒錦標賽在高雄舉辦，中華隊9比10不敵美國，屈居亞軍，而林英傑就是當時的陣容之一。

陳冠宇說：「那時也不知道規則，但看到他代表台灣出去比賽，知道他一定很厲害，而且是個左投，真的很帥。」一直到林英傑高中畢業，最後加入職棒，進入誠泰時，陳冠宇再次看到林英傑站投手丘，他心想：「這不就是我小時候喜歡的投手嗎？」也因此常去球場看林英傑比賽，甚至模仿他的動作。

2010年廣州亞運，正在讀大學的陳冠宇有機會與當時在興農牛的林英傑同隊，他說：「我在別人面前都是嘰哩呱啦話很多，但看到英傑賢拜，整個人就縮起來，因為看到了自己的偶像，跟他同隊真的是人生中最棒的回憶，後來比完賽，他把自己的球套簽名送我，現在還放在家裡的防潮箱珍藏，那是我棒球生涯最珍貴的寶物。」

關鍵字： 中職日職陳冠宇林英傑
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