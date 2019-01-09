中職元年寶寶陳冠宇看展　回到過去認識棒球的心動

▲陳冠宇與台北市立棒球場背景照合影 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

旅日左投陳冠宇9日來到華山欣賞中華職棒30週年特展《無人出局》，看見已經拆掉的台北市立棒球場景觀，他直呼：「哪有這麼漂亮啊！」1990年出生的陳冠宇，是中職元年寶寶，與中職一樣邁入30歲，他笑說：「爸爸是兄弟迷，他跟我說，我還沒1歲的時候他就抱著我進場看球，在有記憶的時候，我去過台北市立棒球場1次，但那也是很小的時候。」

陳冠宇看到中職30年特展，過去看球的畫面湧上心頭，回憶起爸爸剛開始倒著他奔走球場的畫面，過去中職門票超級搶手，有一次他們到市立棒球場看球，但在現場買不到票，最後只能無奈回家，後來市立棒球場拆了，他們就都在新莊看球。

不滿1歲時，陳冠宇被爸爸抱進球場，並且被現場球迷歡呼聲吵醒，他說：「爸爸跟我講，我那時候被吵醒，但是沒有哭鬧，而是跟著現場球迷一起笑，爸爸就認為，我跟棒球好像有不一樣的淵源。」陳冠宇也相當感謝這些職棒前輩、工作人員的努力，讓他可以回憶起這些畫面。

看完特展，陳冠宇對中職獎盃印象深刻，由於個人在成棒比賽中沒有拿過個人獎，所以看到元年到28年的獎盃都是一樣的精緻，他認為，這些獎盃代表著中職歷史。談到市立棒球場，陳冠宇說：「我只去過一次，那時候很小，也沒什麼印象，但那就是台灣棒球的象徵。」

待在日職的陳冠宇，從沒看過如此完善的棒球歷史特展，他說：「從每一隊的球衣，到接下來所有球隊的隊徽演變，全部都很完整的紀錄下來，今天讓我回到最開始打棒球、認識棒球的心動感。」