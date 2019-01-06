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義賣未達標！辜仲諒加碼百萬　承諾嚴格把關善款

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▲辜仲諒 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲辜仲諒 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

中國信託與中信兄弟彭政閔、周思齊、張志豪、王威晨、詹子賢及中信公益大使、臺灣高球一姐盧曉晴、程思嘉、謝瑀玲、侯羽桑、侯羽薔、陳靜慈6日響應南港中國信託金融園區「中信公益回饋日」活動，每個人都拿出自己的貼身物品義賣，包括義賣、募款、內部捐款，最後共得977萬4175元，中信慈善基金會董事長辜仲諒現場加碼捐出100萬，讓總捐款數突破千萬。

這次的公益募款活動在南港中國信託金融園區展開，李振昌沒出席，但也拿出首次救援成功的實戰簽名球帽，周思齊拿出自己的實戰簽名球棒義賣、王威晨提供連續安打紀錄的球棒、張志豪則拿出實戰袖套，詹子賢拿出行李箱，彭政閔則提供練習球衣，詹子賢與彭政閔另外都提供還未公開販售的造型鑰匙圈悠遊卡，而高球一姊盧曉晴則拿出衣服及高爾夫球手套義賣。

詹子賢的行李箱賣到9000元、造型鑰匙圈悠遊卡5000元、王威晨球棒7000元、李振昌球帽5000元、張志豪袖套3500元、周思齊球棒8000元、盧曉晴球衣加手套6000元、彭政閔練習衣4萬6000元、造型鑰匙圈悠遊卡1萬元。

辜仲諒說：「原本的目標是破千萬，但我只加碼到千萬好像不夠意思，我個人加碼100萬。」也讓這次的募款金額達到1077萬4175元。辜仲諒也向現場球迷保證：「我與我的團隊會嚴格把關，讓這些求用在最需要的小朋友身上。」

關鍵字： 中信兄弟中職中國信託辜仲諒
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