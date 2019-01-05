球迷高喊20勝、賽揚獎　陳偉殷期待健康：先發全勤

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／新北報導

陳偉殷過去3年受到傷勢影響，出賽數不如以往，今年他拋開傷痛，準備迎接全新球季，5日在板橋Global Mall環球購物中心金石堂2樓戶外廣場舉辦公益年曆簽名會談到新年目標，球迷高喊「20勝、賽揚獎」不過陳偉殷只希望全勤出賽，不要跳過任何一場先發。

陳偉殷2012年赴美發展，加入金鶯，並且穿上16號，在金鶯4年投了117場先發，共投了706.2局，拿下46勝32敗，防禦率3.72的成績，在2014年單季拿下16勝，是生涯在美職最佳表現。

也由於在金鶯的好成績，讓陳偉殷獲得很好的評價，2016年以5年總額8000萬美金合約轉戰馬林魚隊，第6年有1600萬美元球隊選擇權，這紙合約也是華人運動員史上簽下的最大合約。

不過在加入馬林魚後，連2季因傷影響，共出賽31場，拿下7勝6敗，去年雖然也因傷沒趕上開季，復出後整年出賽26場，投了133.1場，是近3年投球局數最多。且陳偉殷去年雖然僅拿下6勝12敗，防禦率4.79，但主場防禦率1.62，13場先發拿下5勝3敗，以證明自己身手依舊。

陳偉殷笑說：「希望今年能夠健康，有健康才能要求成績，一步一步來，希望不要跳過任何輪值。」今年陳偉殷也有機會挑戰美日通算100勝、美職生涯1000局投球。