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陳偉殷高人氣！公益年曆簽名會球迷擠爆板橋

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▲陳偉殷公益年曆簽名會。（圖／記者劉峻誠攝）

陳偉殷公益年曆簽名會。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／新北報導

回台灣就是要做公益！去年球季結束後，球迷看見旅美球星陳偉殷的時間少之又少，因為陳偉殷希望能把時間花在公益與訓練上，所以公開行程減少許多，5日他在板橋舉辦公益年曆簽名會活動，現場250本年曆銷售一空，還有許多球迷從網路商城購買後，來到現場給陳偉殷簽名，排隊人龍擠爆Global Mall環球購物中心2樓戶外廣場。

▲陳偉殷公益年曆簽名會。（圖／記者劉峻誠攝）

▲▼陳偉殷公益年曆簽名會，球迷擠爆板橋Global Mall環球購物中心。（圖／記者劉峻誠攝）

▲陳偉殷公益年曆簽名會。（圖／記者劉峻誠攝）

陳偉殷說：「回台灣之後，盡力去做公益活動，這對我來說很有意義。」

陳偉殷長期關注基層棒球的教育發展，並持續的以實質的行動給予關懷，期待藉此能拋磚引玉，期盼讓更多人一同參與，今年也與職棒雜誌合作，將以往僅分送親朋好友的個人心情年曆推出販售，並將銷售所得扣除製作成本後，每本淨捐出200元做為偏鄉的少棒的教育發展基金。陳偉殷說：「原本很擔心沒有人要買，謝謝大家的捧場。」

陳偉殷表示，原本擔心年曆沒人買，但是高國輝等好友大力相挺，他說：「國輝他們跟我說很想要，我本來覺得會賣不出去，所以自己有先買一點，就把這些給他們。」

每年都花許多時間在公益活動上，陳偉殷心裡相當滿足，也希望大家一起相挺，他認為，一個人的力量遠遠不夠，所以這次透過公益年曆的方式，讓大家一起挺公益，未來也期待有更多人加入公益活動。

關鍵字： 陳偉殷大聯盟
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