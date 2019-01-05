曾考慮再穿金鶯時期的16號　陳偉殷：他是我懷念的人

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



記者劉峻誠／新北報導

馬林魚左投陳偉殷4日在IG貼出馬林魚新球衣照片，球衣上的背號不是過去所穿的54號，5日陳偉殷證實自己將在新的一年更換背號，未來將改穿20號，至於為什麼不選過去在金鶯時期的16號，陳偉殷說：「他（赫南德茲）對我來說是一個懷念的人。」

▲陳偉殷新背號亮相。（圖／翻攝自陳偉殷IG）



陳偉殷2012年赴美發展，加入金鶯，並且穿上16號，在金鶯4年投了117場先發，共投了706.2局，拿下46勝32敗，防禦率3.72的成績，在2014年單季拿下16勝，是生涯在美職最佳表現。

也由於在金鶯的好成績，讓陳偉殷獲得很好的評價，2016年以5年總額8000萬美金合約轉戰馬林魚隊，第6年有1600萬美元球隊選擇權，這紙合約也是華人運動員史上簽下的最大合約。

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



對於陳偉殷來說，16號背號意義非凡，陳偉殷也曾想過，要與球團討論，能否再披這個退休背號，他說：「一開始想到的是16號。」

不過陳偉殷後來思考過後，決定將16號放在心裡，他說：「他（José D. Fernández）對我來說是一個懷念的人，我永遠都會把他放在心裡，不會再去強調這個背號。」

過去馬林魚16號由王牌投手赫南德茲所穿，但赫南德茲2016年發生船難過世，讓全隊都相當難過，馬林魚最後也宣布，16號為馬林魚退休背號。