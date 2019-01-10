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中職／郭泓志IG三根玉米筍「3月見」　網：要來兄弟了

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▲郭泓志想復出了。（圖／郭泓志IG）

▲郭泓志想復出了。（圖／郭泓志IG）

體育中心／綜合報導

郭泓志確定要復出了嗎？去年郭泓志在季後賽登板後，做出一連串告別投手丘動作，並宣告棒球生涯沒有遺憾，不過7日在IG發文，表示看了後勁王建民後，決定要復出了！10日再度PO文，僅僅是一張便當圖片，搭配著「3月見」3個字，讓所有人猜測，郭泓志真的要回到中職了，而且是加入中信兄弟。

郭泓志在去年10月22日季後賽最後一次登板，用最後的30球投了1.1局，退場前單腳跪在投手丘，用左手摸了一下投手丘，放在嘴邊，他表示，棒球生涯沒有遺憾，狀況很多，也有生病的時候，但人生就是有很多不完美，很開心能有這些隊友，家人也一直陪伴他。

▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

富邦悍將極力要再留住郭泓志，領隊蔡承儒表示，雖然郭泓志這樣說，但會想辦法慰留他，郭泓志真的還可以再投，相信他本人也知道自己可以再投，如果這樣就退休了，應該會後悔。且中信兄弟也正在評估，戰力上是否需要郭泓志加入。

郭泓志在IG發文，並打卡在自己所創立的「斯博森運動會館」，並附上養生便當，也透露想再復出的想法，但未說明什麼型式的復出。經紀公司表示，郭泓志的動向還在討論，有消息會讓球迷知道。

看到郭泓志的發文，有人問他「富邦嗎？」、「Lamigo嗎」，不過再看看便當上面有著3根玉米筍，許多球迷留言，猜測郭泓志要到兄弟，並問郭泓志「那三條是爪嗎」、「是兄弟吧」、「黃色「爪」 可以喔」、「歡迎來我爪」、「拜託要來爪爪啊！跟小李飛刀一起合體，把守最後一道關卡～」。

關鍵字： 富邦悍將中職郭泓志中信兄弟
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