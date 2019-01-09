原來曾經有興農熊！陳凱倫看展：我還年輕，要好好努力

▲富邦悍將陳凱倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／台北報導

「哇！我真的還很年輕啊，必須要好好努力。」富邦悍將陳凱倫9日到華山看中華職棒30週年特展《無人出局》，看完整個展後，陳凱倫對「發哥」陳該發完全打擊紀錄以及2013年義大總冠軍戰4連敗畫面印象深刻。

幼稚園開始跟著爸爸一起看球，從小喜歡兄弟象的陳凱倫，2012年加入職棒興農牛隊，進入職棒隔年球隊轉賣義大犀牛，2017年再轉手為現在的富邦悍將，不過他對興農過去曾經叫做興農熊感到意外，他說：「今天來看才知道，原來興農有過不一樣的帽子，我以為俊國熊之後就是興農牛，原來還有我不知道的興農熊。」

1995年末興農企業買下俊國熊百分之55的股份，更名為興農熊，隔年6月再買下其餘百分之45股份，正式更名將吉祥物改為牛，興農熊這個名稱只存在台灣職棒歷史7個月。

除了對興農歷史感到意外之外，陳凱倫也對展出的展品感到印象深刻，其中陳該發不僅在1997年成為中職史上首位完全打擊球員，2001年在台灣大聯盟生涯2度完成完全打擊紀錄，成為台灣職棒史上唯一2次完全打擊球員。

陳凱倫說：「以前都是聽他講，也看過影片，這次來看到他的這段歷史，也知道他是用什麼球棒，他當年是用美津濃棒子完成紀錄的。」

另外，陳凱倫看到自己打職棒第2年時，興農轉手義大第一年，當年義大陣容堅強，還有美歸的胡金龍、高國輝等人加入，也成功挺進總冠軍賽，陳凱倫說：「很可惜那時候我們4連敗，但這也讓我印象深刻，想起那時候的拼勁，第一次打總冠軍賽的感覺、想法，都跟之後打時不一樣，還想說我那時候怎麼那麼年輕。」

看到這麼多展品，陳凱倫笑說：「這些都是前輩留下來的，就會想。哇！我真的還很年輕啊，必須要好好努力。」