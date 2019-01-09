運動雲

> >

原來曾經有興農熊！陳凱倫看展：我還年輕，要好好努力

ETtoday運動雲

▲富邦悍將陳凱倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將陳凱倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

「哇！我真的還很年輕啊，必須要好好努力。」富邦悍將陳凱倫9日到華山看中華職棒30週年特展《無人出局》，看完整個展後，陳凱倫對「發哥」陳該發完全打擊紀錄以及2013年義大總冠軍戰4連敗畫面印象深刻。

幼稚園開始跟著爸爸一起看球，從小喜歡兄弟象的陳凱倫，2012年加入職棒興農牛隊，進入職棒隔年球隊轉賣義大犀牛，2017年再轉手為現在的富邦悍將，不過他對興農過去曾經叫做興農熊感到意外，他說：「今天來看才知道，原來興農有過不一樣的帽子，我以為俊國熊之後就是興農牛，原來還有我不知道的興農熊。」

1995年末興農企業買下俊國熊百分之55的股份，更名為興農熊，隔年6月再買下其餘百分之45股份，正式更名將吉祥物改為牛，興農熊這個名稱只存在台灣職棒歷史7個月。

除了對興農歷史感到意外之外，陳凱倫也對展出的展品感到印象深刻，其中陳該發不僅在1997年成為中職史上首位完全打擊球員，2001年在台灣大聯盟生涯2度完成完全打擊紀錄，成為台灣職棒史上唯一2次完全打擊球員。

陳凱倫說：「以前都是聽他講，也看過影片，這次來看到他的這段歷史，也知道他是用什麼球棒，他當年是用美津濃棒子完成紀錄的。」

另外，陳凱倫看到自己打職棒第2年時，興農轉手義大第一年，當年義大陣容堅強，還有美歸的胡金龍、高國輝等人加入，也成功挺進總冠軍賽，陳凱倫說：「很可惜那時候我們4連敗，但這也讓我印象深刻，想起那時候的拼勁，第一次打總冠軍賽的感覺、想法，都跟之後打時不一樣，還想說我那時候怎麼那麼年輕。」

看到這麼多展品，陳凱倫笑說：「這些都是前輩留下來的，就會想。哇！我真的還很年輕啊，必須要好好努力。」

關鍵字： 富邦悍將中職陳凱倫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

中職／幼稚園看兄弟象長大　陳凱倫看展愛上復古冠軍盃

不只棒球明星！看中職30週年特展還能遇到五月天

幼稚園時的偶像　陳冠宇與林英傑同隊：最棒的回憶

中職元年寶寶陳冠宇看展　回到過去認識棒球的心動

熱門新聞

中職／富邦悍將公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

馬查多加盟洋基？　老婆嚮往紐約握有關鍵決定權

讀者回應

﻿

最新新聞

1持續寫下棒球歷史　林威廷奪冠畫面：感動

2林威廷：味全、兄弟對立熱血沸騰

3郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

4原來曾經有興農熊！陳凱倫顯年輕

5非保留就自由球員　聯盟應明訂規章中

熱門新聞

1富邦公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

2麥帥斷言KD離開勇士找其他大咖合作

3林書豪本季首度先發飆20+9

4富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

5薩爾滑球被公認最噁！大谷也上榜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366