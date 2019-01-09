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不只棒球明星！看中職30週年特展還能遇到五月天

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▲▼五月天瑪莎看中職30週年特展 。（圖／記者劉峻誠攝）

 ▲五月天瑪莎看中職30週年特展 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

中華職棒今年邁入第30年，從去年12月29日開始，一直到今年3月31日為止，中職在華山1914文化創意園區舉辦中華職棒30週年特展《無人出局》除了棒球圈的球員陸續到場看展外，9日台灣天團《五月天》貝斯手瑪莎也來到華山看展。

中職舉辦這場特展，一共分為5大區域，第一個區域讓球迷感受在家裡用電視看棒球的感受，第二為紅土區，接著進入棒球名言走道，再走路主展場，最後可以走進VR體驗區，每個區域都會有工作人員進行導覽。

這場展覽開幕前1天，總統蔡英文特地參加記者會，並參觀展覽，棒球界包括王柏融、王建民、陳偉殷、陽建福、陳子豪、林樺慶、林逸翔、廖健富、林政賢、羅國華、陳重羽、陳重廷、施子謙、朱育賢、曾豪駒、黃敬瑋、吳明鴻、黃甘霖、嚴宏鈞、馮勝賢、陳俊秀、鄭鎧文、張閔勛、吳桀睿、張志豪、許禹壕、洪一中、陳禹勳、王溢正、邱浩鈞、曹竣揚、林立、高建三、陳義信、王勝偉等人都陸續進場。

9日富邦悍將的蔣智賢、高國輝、胡金龍、林威廷、陳凱倫、高孝儀、李宗賢以及旅日左投陳冠宇、LamiGirls都現身在展場上，在富邦球員離開後，五月天瑪莎也進場，並由工作人員為他進行導覽。

五月天在2001年也曾到台南球場為統一獅開球，經過多年，五月天成為台灣天團，並在世界各地巡演，6日在台中洲際棒球場結束10場的「人生無限公司」演唱會，瑪莎9日也抽空到華山看展。

關鍵字： 中職30年特展無人出局五月天瑪莎
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