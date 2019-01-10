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持續培育亞洲網球新星　YONEX VAMOS訓練營五度來台

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體育中心／綜合報導

近年來網球運動在亞洲迅速發展，亞洲選手在四大賽的表現更是有目共睹。日本一哥錦織圭成績穩定，長期高居世界前十，不僅在日本刮起錦織圭炫風，更點燃了許多亞洲小將與教練的網球夢想。回顧2018年，YONEX旗下新生代好手表現出色。

無論是韓國新秀鄭泫（Hyeon Chung）在澳網闖入四強，大坂直美（Naomi Osaka）以黑馬之姿爆冷拿下美網女單冠軍，成為史上首位在大滿貫單打封后的日本選手，這些畫面都讓全球觀眾留下深刻印象，而YONEX秉持著永續傳承精神，積極培育下一代好手，期待能讓年輕選手們自小養成科學化訓練的正確觀念。

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

訓練營成果備受學員及家長好評（圖／海碩整合行銷提供）

YONEX VAMOS．J訓練營在2011年應運而生，致力於培育下一代的亞洲新星，目的為了是要讓他們知道亞洲人要擠身頂尖的世界網壇並非空想，前提是從小就要有專業、縝密的訓練資源及計畫。由YONEX主辦的 VAMOS・J 訓練營連續五年來台舉辦，透過科學化訓練以及觀念交流，帶給學童及教練團不一樣的網球視野。

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

透過科學化訓練以及觀念交流幫助青少年選手能夠與職業接軌（圖／海碩整合行銷提供）

今年YONEX VAMOS．J訓練營邀請台灣12、14歲組頂尖小將參加，不僅由日本專業教練團親自來台教學，食宿等全部費用更全額由YONEX買單，訓練成果備受學員及家長好評。本次課程內容邀請具有職業征戰經驗的專業教練團隊來台，包含YONEX VAMOS．J計畫總教練二本松一、日本YONEX專聘教練五藤健介、世界單打排名最高 39，雙打 98 名的前職業選手小畑沙織、日本奧會體能團隊成員中村辰伴與宮本圭等。教練團將傾囊相授，分別各就所長開課，嘗試以科學化拆解網球各項基本動作與訓練方法，讓學員能從各方面提升自我觀念。

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

去年邀請到新秀運動員許育修擔任特別嘉賓（圖／海碩整合行銷提供）

 

關鍵字： 網球許育修YONEX
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