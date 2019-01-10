運動雲

> >

ABL／陳孝榮扛起阿提諾受傷空缺　夢想家準絕殺失手不敵澳門

ETtoday運動雲

▲▼夢想家vs澳門黑熊，陳孝榮、葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家禁區傷兵困擾，陳孝榮扛起重任打出代表作。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

開季6連勝後陷入4場3敗亂流的寶島夢想家，9日作客目前聯盟排名第二的澳門黑熊，禁區支柱阿提諾（Will Artino）前役扭傷腳踝、田壘持續輪休，儘管葛萊斯（Tevin Glass）豪取43分、陳孝榮扛起禁區繳出12分、9籃板代表作，可惜倒數階段沒能守下勝利，最終以116比110吞下敗仗。

夢想家賽前做足了準備，即使守護神阿提諾缺陣下，防守端依舊扎實，靠著陳孝榮禁區連連得手攻下6分、米勒（Malcom Miller）外圍供輸9分，首節夢想家以26比24領先。次節澳門黑熊頻頻切入進攻並輕鬆要到犯規站上罰球線，夢想家在米勒半場24分火力支援下，兩節打完依舊掌握5分優勢。

進入下半場，夢想家在防守端持續壓迫，陳孝榮在一線防守抄截快攻得手再度為球隊點燃進攻火苗，隨後葛萊斯Back to Back命中三分球，澳門隊外援射手塔克（Anthony Tucker）不甘示弱，連續飆進兩記三分球回敬，夢想家靠著葛萊斯的壓哨球，保有84比83領先。

決勝節夢想家由葛萊斯獨挑大梁，個人包辦全隊單節得分26分中的18分與澳門隊塔克互相飆分，可惜第四節末無法掌握籃板以及壓制對手外線火力遭到反超，倒數23秒米勒切入分球李學林超前三分球奪筐而出之下讓出比賽，終場比分116比110夢想家敗給澳門黑熊。夢想家以葛萊斯43分、米勒29分為得分亮點、本土球員則是以陳孝榮的12分9籃板表現最為突出，澳門黑熊則是塔克轟下40分外帶10助攻。

▲▼夢想家vs澳門黑熊，陳孝榮、葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）

▲葛萊斯（Tevin Glass）猛轟生涯新高43分。（圖／寶島夢想家提供）

賽後，打出生涯得分新高43分的葛萊斯表情難掩失望地說到：「雖然拿下生涯新高，但高興不起來，我只想要贏球。」談到最終沒能奪下勝利，他說：「第四節的最後兩分鐘，我們沒能阻止對手進攻以及一些吹判我們無能為力。」

寶島夢想家本週日1月13日的彰化主場將迎戰聯盟第一強敵菲律賓火焰，對抗拉莫斯（Peter John Ramos）、柏克曼（Renald Balkman）「波多黎各雙塔」率領「混血軍團」。屆時將有彰化在地的「泰山企業」與夢想家一同舉辦精彩的活動主題日，入場球迷將有限量的「好win紅包」可領取，準備多項好禮等著大家領取，還有多種特殊遊戲闔家共樂，另外，球迷期盼已久的「夢想球衣」，將會有球員限定版及球迷版款式供大家選購，更特別推出為球迷客製專屬號碼的服務。

關鍵字： 寶島夢想家陳孝榮葛萊斯阿提諾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

高球女神許恩智逆天長腿媲美「南韓腿精」！雙峰也超誘人

中學五人制／找建國教頭幫指點　苗縣頭份盼推足球三級制

中學五人制／心態要再成熟　竹縣東興首參賽目標達成50%

讀者回應

﻿

最新新聞

1釀酒人1年1825萬美元網羅葛蘭達

2土庫曼對日本世界波被讚開賽最佳進球

3字母哥27+21力壓哈登42分

4費城人面談哈波並加碼馬查多

5堂安律想當日足史上最偉大球星

熱門新聞

1郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

2不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

3不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

4高球「腿精」許恩智逆天長腿吸睛

5建國教頭指點　頭份盼推足球三級制

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366