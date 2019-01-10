ABL／陳孝榮扛起阿提諾受傷空缺　夢想家準絕殺失手不敵澳門

▲夢想家禁區傷兵困擾，陳孝榮扛起重任打出代表作。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

開季6連勝後陷入4場3敗亂流的寶島夢想家，9日作客目前聯盟排名第二的澳門黑熊，禁區支柱阿提諾（Will Artino）前役扭傷腳踝、田壘持續輪休，儘管葛萊斯（Tevin Glass）豪取43分、陳孝榮扛起禁區繳出12分、9籃板代表作，可惜倒數階段沒能守下勝利，最終以116比110吞下敗仗。

夢想家賽前做足了準備，即使守護神阿提諾缺陣下，防守端依舊扎實，靠著陳孝榮禁區連連得手攻下6分、米勒（Malcom Miller）外圍供輸9分，首節夢想家以26比24領先。次節澳門黑熊頻頻切入進攻並輕鬆要到犯規站上罰球線，夢想家在米勒半場24分火力支援下，兩節打完依舊掌握5分優勢。

進入下半場，夢想家在防守端持續壓迫，陳孝榮在一線防守抄截快攻得手再度為球隊點燃進攻火苗，隨後葛萊斯Back to Back命中三分球，澳門隊外援射手塔克（Anthony Tucker）不甘示弱，連續飆進兩記三分球回敬，夢想家靠著葛萊斯的壓哨球，保有84比83領先。

決勝節夢想家由葛萊斯獨挑大梁，個人包辦全隊單節得分26分中的18分與澳門隊塔克互相飆分，可惜第四節末無法掌握籃板以及壓制對手外線火力遭到反超，倒數23秒米勒切入分球李學林超前三分球奪筐而出之下讓出比賽，終場比分116比110夢想家敗給澳門黑熊。夢想家以葛萊斯43分、米勒29分為得分亮點、本土球員則是以陳孝榮的12分9籃板表現最為突出，澳門黑熊則是塔克轟下40分外帶10助攻。

▲葛萊斯（Tevin Glass）猛轟生涯新高43分。（圖／寶島夢想家提供）

賽後，打出生涯得分新高43分的葛萊斯表情難掩失望地說到：「雖然拿下生涯新高，但高興不起來，我只想要贏球。」談到最終沒能奪下勝利，他說：「第四節的最後兩分鐘，我們沒能阻止對手進攻以及一些吹判我們無能為力。」

寶島夢想家本週日1月13日的彰化主場將迎戰聯盟第一強敵菲律賓火焰，對抗拉莫斯（Peter John Ramos）、柏克曼（Renald Balkman）「波多黎各雙塔」率領「混血軍團」。屆時將有彰化在地的「泰山企業」與夢想家一同舉辦精彩的活動主題日，入場球迷將有限量的「好win紅包」可領取，準備多項好禮等著大家領取，還有多種特殊遊戲闔家共樂，另外，球迷期盼已久的「夢想球衣」，將會有球員限定版及球迷版款式供大家選購，更特別推出為球迷客製專屬號碼的服務。