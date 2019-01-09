2019TNF100越野跑挑戰賽黃金淡蘭古道展開　100K再次強勢回歸

▲The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供，下同）

體育中心／綜合報導

全球戶外運動品牌The North Face北面自2009年起舉辦TNF100越野跑挑戰賽，2019年經典國際級越野跑賽TNF100將將在4月20、21日在黃金淡蘭古道舉辦，其中最受國際矚目100K再次強勢回歸，共分成4種不同難度越野跑路線，賽前安排專業野練課程以及手作古道活動，別具意義。

繼2018於石門水庫舉辦後，2019年經典國際級越野跑賽TNF100將選定黃金淡蘭古道舉辦預計吸引超過10國家、超過100名外籍越野跑者，3,000多名熱血的越野跑者分別挑戰「入門體驗組10K」、「進階挑戰組20K」、「精英攻頂組50K」、「國際競賽組100K」等4種不同難度越野跑路線。

▼ 賽道畫面。

2019 TNF 100國際越野跑挑戰賽地點特別選定百年黃金淡蘭古道，向國內和國外越野跑愛好者傳遞水湳洞、金瓜石、九份、平溪人文歷史與山海線美景，尤其「淡蘭古道」有著深厚人文自然風貌、山海古城、煤業文化與歷史古蹟。從圍滿櫻花與杜鵑的勸濟堂開跑，穿過曲折蜿蜒的百年山路，到氣勢磅礴的黃金瀑布，沿途觀賞陰陽海、不厭亭、猴硐、三貂嶺步道與崩山坑古道等許許多多知名景點。

北面於賽前安排一系列專業前置訓練幫越野跑者備戰，黃金教練團包含黃崇華、劉治昀、陳仲仁與江晏慶教練，循序漸進讓跑者有正確認知，提升體能與掌握越野技巧，提供越野跑最正確的觀念。針對各種程度開設「特色野練課程」，地點遍及北台灣各大郊山，傳授山林越野跑技巧並針對個人越野跑步方式做調整。

賽前以線上宣導鼓勵選手成為無痕越野大使，垃圾帶下山，並自帶水壺與餐具，共同為越野跑環境盡一份心力。同時，也鼓勵消費者一起參與「手作步道」，遵循古老工法修整道路，以手工方式維護步道、因地制宜、就地取材。「越野跑」聽起來很難，體驗後就會深深愛上路途中的山林風景、滴滴汗水都會變成突破自我的勇氣，即日起至2月28日都可報名。