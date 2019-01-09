運動雲

> >

2019TNF100越野跑挑戰賽黃金淡蘭古道展開　100K再次強勢回歸

ETtoday運動雲

▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

▲The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供，下同）

體育中心／綜合報導

全球戶外運動品牌The North Face北面自2009年起舉辦TNF100越野跑挑戰賽，2019年經典國際級越野跑賽TNF100將將在4月20、21日在黃金淡蘭古道舉辦，其中最受國際矚目100K再次強勢回歸，共分成4種不同難度越野跑路線，賽前安排專業野練課程以及手作古道活動，別具意義。

繼2018於石門水庫舉辦後，2019年經典國際級越野跑賽TNF100將選定黃金淡蘭古道舉辦預計吸引超過10國家、超過100名外籍越野跑者，3,000多名熱血的越野跑者分別挑戰「入門體驗組10K」、「進階挑戰組20K」、「精英攻頂組50K」、「國際競賽組100K」等4種不同難度越野跑路線。

▼ 賽道畫面。

▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

2019 TNF 100國際越野跑挑戰賽地點特別選定百年黃金淡蘭古道，向國內和國外越野跑愛好者傳遞水湳洞、金瓜石、九份、平溪人文歷史與山海線美景，尤其「淡蘭古道」有著深厚人文自然風貌、山海古城、煤業文化與歷史古蹟。從圍滿櫻花與杜鵑的勸濟堂開跑，穿過曲折蜿蜒的百年山路，到氣勢磅礴的黃金瀑布，沿途觀賞陰陽海、不厭亭、猴硐、三貂嶺步道與崩山坑古道等許許多多知名景點。

北面於賽前安排一系列專業前置訓練幫越野跑者備戰，黃金教練團包含黃崇華、劉治昀、陳仲仁與江晏慶教練，循序漸進讓跑者有正確認知，提升體能與掌握越野技巧，提供越野跑最正確的觀念。針對各種程度開設「特色野練課程」，地點遍及北台灣各大郊山，傳授山林越野跑技巧並針對個人越野跑步方式做調整。

賽前以線上宣導鼓勵選手成為無痕越野大使，垃圾帶下山，並自帶水壺與餐具，共同為越野跑環境盡一份心力。同時，也鼓勵消費者一起參與「手作步道」，遵循古老工法修整道路，以手工方式維護步道、因地制宜、就地取材。「越野跑」聽起來很難，體驗後就會深深愛上路途中的山林風景、滴滴汗水都會變成突破自我的勇氣，即日起至2月28日都可報名。

▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

關鍵字： 越野跑挑戰賽黃金淡蘭古道TNF100
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／富邦悍將公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

中職／不要郭泓志？　中信兄弟：內部討論有無戰力需求

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

讀者回應

﻿

最新新聞

12019TNF100挑戰賽黃金淡蘭古道展開

2日本3比2逆轉勝土庫曼

3不是百勝尼伯特　富邦新洋投更猛

4中學五人法國人領新竹培英先學防守

5持續寫下棒球歷史　林威廷奪冠畫面：感動

熱門新聞

1富邦公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

2不要郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

3麥帥斷言KD離開勇士找其他大咖合作

4林書豪本季首度先發飆20+9

5富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366