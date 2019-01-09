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中職／聽錄音看紀錄決議非60人是自由球員　聯盟應明訂規章中

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒9日領隊會議開會後翻盤，決議非60人保留名單球員就是自由契約球員，既然聯盟如此認定，就應在規章制度上寫的更清楚，而非所有規章都要召開領隊會議討論才是「真」的規定。

中職在2016年6月29日領隊會議決議，實施「季後宣告契約保留球員」制度，為有利球團戰力補強及增加球員流動性，並兼具考量選手生涯規畫之意義，實施季後宣告保留球員制度。

規章中寫著：「各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員，契約保留球員人數限制最多60人。會長於每年12月2日公告契約保留球員名單。」

郭泓志在去年10月22日季後賽宣告引退，富邦悍將去年11月30日未將郭泓志放在60人保留名單內，富邦悍將片面認定，去年季後一直努力要跟郭泓志續約，也未給離隊證明，郭泓志不是自由契約球員，富邦悍將有優先續約權。

由於保留球員制度規章中並未明確說明，未在60人保留名單球員就是自由契約球員，因此聯盟先做出郭泓志並不是富邦悍將釋出或戰力外球員名單，依合約精神仍是富邦悍將球員的解釋。

然而這個解釋引起其它球團不滿，在9日的領隊會議中重新討論非60人保留名單球員的身分認定，並且找出當年領隊會議的錄音檔及會議紀錄，重新確定進行更仔細的討論。

領隊會議推翻富邦悍將與聯盟之前認定非自由契約球員的認定，重新認定非60人保留名單球員就是自由契約球員，郭泓志已是自由契約球員。

既然聯盟經由領隊會議確認，非60人保留名單球員就是自由契約球員，未來就應於規章中整訂「契約保留球員人數限制最多60人，非保留球員就是自由契約球員」，才不會再有領隊會議後又重新翻案的事情發生。

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