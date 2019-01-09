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爆米花／台壽保以第6作收　未來要強化打擊

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▲台壽保。（圖／記者王真魚攝）

▲台壽保。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

爆米花聯盟9日進行例行賽最後一天賽程，台中台壽保與台南市纏鬥3小時又40分鐘，最終台壽保以4比5、1分之差飲恨；首度參加爆米花賽事留下8勝13敗成績，以第6名作收，總教練廖剛池表示，接下來會好好加強打擊，提升團隊攻勢。

台壽保開局靠著對方先發投手控球不穩，連獲3次保送，林奐宇適時安打助隊先馳得點，3局台南市攻下3分超前比數，台壽保下半局再靠潘俊宇、黃明真、楊瑞承串連安打添得2分扳平戰局，4喺錒，楊瑞承再度敲安，率軍要回領先，但台南市後來居上，6局曾子豪敲出二壘安打，再靠滾地球跑回追平分，7局李威達在二壘有人時敲出三壘打，攻下致勝分。

台壽保2017年12月成立，去年10月協會盃奪下季軍，拿下成軍後最佳成績，隨後首度投入爆米花聯盟賽事，投手群表現出色，團隊防禦率僅次合庫，但打擊火力不振導致無緣晉級，最廖剛池說：「雖然名次不好，但球員在比賽中學到很多東西，我們在過程中錯失很多次可以贏球的機會，攻勢無法連貫也是輸球原因之一，不過以整體來看，選手比去年春聯進步許多，會再好好加強打擊方面。」

林英傑去年10月引退轉任投手教練，爆米花賽事是他首度以教練身份亮相，今天帶隊打完最後一場比賽，賽後也特別召集投手群，給予精神喊話。林英傑不好意思地笑稱自己還有許多需要學習的地方：「當教練真的滿困難，一次要面對十幾個投手，必須了解每一位投手狀況，業餘選手以年輕的居多，也要花更多時間陪著他們。」

關鍵字： 台壽保爆米花聯盟
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