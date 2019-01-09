陳敏賜加入台壽保當二刀流　林英傑：再打5、6年沒問題

▲陳敏賜。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

前Lamigo桃猿投手陳敏賜確定加入台中台壽保球隊，最快4月春季聯賽以投打二刀流身份亮相，台壽保投手教練林英傑作為昔日隊友，看好他在業餘的發展：「他在投、打方面都很不錯，很可惜在中職沒有什麼出賽機會，等他進來後，會進一步了解他的近況。」

去年季後得知陳敏賜釋出，林英傑坦言可惜，同時感歎道：「中職僅剩4隊，競爭越來越激烈，人才太多勢必壓縮空間，自己要作出決定，棒球就是這樣，總是會遇到這一天，自己要想好後面的路。」如今將與陳敏賜再度同隊，林英傑也替他開心：「至少他還能夠在業餘延續自己的棒球之路，以他目前的年紀與狀況，再打5、6年沒有問題，身為球員的我們，就是希望能夠繼續打下去。」

陳敏賜2015年以月薪9萬加盟桃猿，一軍只投2場，2016年棄投從打，二軍以14發全壘打獲頒全壘打王，2017年春訓透過日籍投手教練杉山賢人的鼓勵下，重返投手丘，加上二軍投手教練林敬民的協助，2018年在二軍繳出好成績，合計出賽24場，防禦率僅1.80，並以10次中繼成功，榮獲二軍中繼王，但最終遭到戰力外。

遭到桃猿釋出後，陳敏賜轉向業餘尋找機會，確定加入台中台壽保，總教練廖剛池指出，希望可以借重他的打擊，提升球隊火力，同時考量到他在投、打都有不錯的能力，屆時並不排除讓他以二刀流身份出賽。

加上陳敏賜，目前台壽保共3名退役中職球員，另有楊承駿、鄭達鴻，林英傑則已轉任教練；職棒退役球員剩餘2個名額，廖剛池表示，現階段沒有計畫再補進人選。

▲林英傑。（圖／記者王真魚攝）