中職／富邦悍將迎戰2019　公布教練團陣容調整

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富邦悍將佈局2019新球季，教練團整軍經武全力備戰。古久保健二、黃浩然、朱偉銘、柏安力等四名教練陸續報到，加入富邦悍將教練團隊。

富邦悍將今年延攬日籍教練古久保健二出任一軍投捕教練。歷任日職東北楽天、中日龍等隊投捕教練的古久保，現年54歲，職業球員生涯20年、任教練16年，將以其歷練日職、韓職的豐富資歷全力協助選手群成長，提升悍將團隊戰力。二軍投捕教練則由前Lamigo桃猿隊捕手黃浩然擔任，黃浩然在2018球季後卸下球員戰袍，加入悍將團隊，迎接全新挑戰，要將自身12年的職棒經歷傳授給年輕球員。

為強化打擊火力，富邦悍將去年秋訓特別請到打擊教練柏安力（Mike Brumley）前來客座指導，柏安力目前為勇士隊打撃統籌，在美國大聯盟體系執教經驗豐富，亦曾擔任中職教練，指導風格廣受球員好評。今年春訓富邦悍將再度邀請其擔任客座教練兩週，預計於春訓開始稍後加入，柏安力表示：「很感謝富邦的邀約，讓我再次加入悍將團隊，希望延續秋訓的系統化訓練內容，與教練團共同創造出攻擊面更強的選手陣容。」

此外，原二軍代總教練施金典真除為二軍總教練；原二軍內野教練陳威志轉任二軍打擊教練；原二軍體能教練陳柏穎轉任一軍體能教練；新任二軍體能教練朱偉銘於1/2報到，已投入重訓營工作，將繼續透過他專業的訓練，全力協助提升球員表現。同時球探部門亦有補強，鄭皓達加入悍將球探陣容，協助物色有未來性、有潛力的選手，著眼長期強化團隊體質。

富邦悍將2019春訓將於1/13起於高雄燕巢球場正式展開，全隊成員將就定位，全力以赴備戰新賽季。