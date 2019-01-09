運動雲

> >

中職／富邦悍將迎戰2019　公布教練團陣容調整

ETtoday運動雲

中職／富邦悍將迎戰2019 公布教練團陣容調整

體育中心／綜合報導

富邦悍將佈局2019新球季，教練團整軍經武全力備戰。古久保健二、黃浩然、朱偉銘、柏安力等四名教練陸續報到，加入富邦悍將教練團隊。

富邦悍將今年延攬日籍教練古久保健二出任一軍投捕教練。歷任日職東北楽天、中日龍等隊投捕教練的古久保，現年54歲，職業球員生涯20年、任教練16年，將以其歷練日職、韓職的豐富資歷全力協助選手群成長，提升悍將團隊戰力。二軍投捕教練則由前Lamigo桃猿隊捕手黃浩然擔任，黃浩然在2018球季後卸下球員戰袍，加入悍將團隊，迎接全新挑戰，要將自身12年的職棒經歷傳授給年輕球員。

為強化打擊火力，富邦悍將去年秋訓特別請到打擊教練柏安力（Mike Brumley）前來客座指導，柏安力目前為勇士隊打撃統籌，在美國大聯盟體系執教經驗豐富，亦曾擔任中職教練，指導風格廣受球員好評。今年春訓富邦悍將再度邀請其擔任客座教練兩週，預計於春訓開始稍後加入，柏安力表示：「很感謝富邦的邀約，讓我再次加入悍將團隊，希望延續秋訓的系統化訓練內容，與教練團共同創造出攻擊面更強的選手陣容。」

此外，原二軍代總教練施金典真除為二軍總教練；原二軍內野教練陳威志轉任二軍打擊教練；原二軍體能教練陳柏穎轉任一軍體能教練；新任二軍體能教練朱偉銘於1/2報到，已投入重訓營工作，將繼續透過他專業的訓練，全力協助提升球員表現。同時球探部門亦有補強，鄭皓達加入悍將球探陣容，協助物色有未來性、有潛力的選手，著眼長期強化團隊體質。

富邦悍將2019春訓將於1/13起於高雄燕巢球場正式展開，全隊成員將就定位，全力以赴備戰新賽季。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

籃網東區崛起　綠衫軍總教練：沒進季後賽會很驚訝

波波維奇執教馬刺23季聯盟247度換帥　生涯1221勝史上第3

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

讀者回應

﻿

最新新聞

1昔日亞洲霸主印度重新崛起

2統一獅簽名會　紙膠帶扭蛋邀同樂

3伊拉克絕殺　越南18場國際賽不敗斷

4杜蘭特斥責投效尼克傳言

5豪哥對暴龍先發引揣測　飆20+9

熱門新聞

1麥帥斷言KD離開勇士找其他大咖合作

2富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

3薩爾滑球被公認最噁！大谷也上榜

4綠軍總教練認為籃網值得進季後賽

5波波執教馬刺23季聯盟247度換帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366