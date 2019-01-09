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中職／陳敏賜遭猿釋出轉戰台壽保　將以二刀流亮相

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▲▼中信兄弟VSLamigo,陳敏賜。（圖／記者季相儒攝）

▲陳敏賜。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台北報導

陳敏賜遭到Lamigo桃猿釋出後，轉向業餘尋找機會，也確定加入台中台壽保，預計10日球隊年中會議與大家正式見面，最快在4月春季聯賽亮相，屆時會以投、打「二刀流」出戰。

陳敏賜2015年以月薪9萬加盟桃猿，一軍只投2場，2016年棄投從打，二軍以14發全壘打獲頒全壘打王，2017年春訓透過日籍投手教練杉山賢人的鼓勵下，重返投手丘，加上二軍投手教練林敬民的協助，2018年在二軍繳出好成績，合計出賽24場，防禦率僅1.80，並以10次中繼成功，榮獲二軍中繼王，但最終遭到戰力外。

收到釋出通知，陳敏賜事後在臉書發文直言感到解脫，相信離開不代表結束，而是另一個新的開始，他也透過經紀公司，持續尋找機會、盼延續生涯。

台壽保球隊今天宣布，確定簽下陳敏賜，目前也提出重返業餘審查，依規定在通過棒協審核後3個月可以在業餘出賽，最快在4月春季聯賽亮相，球隊透露，會讓陳敏賜以二刀流身份上場，而球隊預計明天召開年中會議，屆時陳敏賜也會出席，首度與球隊會合，正式投入訓練則會等到2月。

加上陳敏賜，目前台壽保共3名退役中職球員，另有楊承駿、鄭達鴻，林英傑則已轉任教練。

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