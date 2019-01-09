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亞足賽／50年代亞洲霸主印度重新崛起　三年躍進百名內

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▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度足球重新崛起。（圖／達志影像／美聯社）

記者張穎容／綜合報導

早期印度足球在亞洲區佔有一席之地，在1962年後隨即沒落，直到這兩年才有重新崛起的現象，而現在如火如荼進行的亞洲盃，印度以4：1擊敗泰國，中止55年的連敗紀錄，讓泰國主帥提早下課，當前印度足球更遠大的目標是追上中國。

19世紀時，印度遭受英國殖民，此時英國人把足球運動帶來印度，並以首都加爾各答為中心發源，讓足球開始在印度遍地開花，1950年左右，印度足球發展到達巔峰，在國際上享有「亞洲巴西隊」的美稱，但在1962年，足球開始在印度走下坡。

▲▼亞洲盃,亞足賽,印度vs泰國（藍）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度目前已追趕上中國為目標。（圖／達志影像／美聯社）

印度足球的第一個榮耀時刻，是在1911年的印度足協盾比賽，當時印度人所組成的球隊，打敗近20年統治這項賽事的英國球隊，包攬冠軍，而這支隊伍最大的特色就是「赤腳踢球」，之後更成為印度足球的標誌。

1951年的印度亞運，印度在自家主場力捧金盃，1956年墨爾本奧運，印度獲第四名，是首支進入奧運半決賽的亞洲球隊，1962年又在雅加達亞運成功登頂，寫下黃金世代的傳奇，但後來總教練去世，足球開始變得不受歡迎。

直至近兩年，印度才重新發揚足球，從2015年的世界排名173名，躍升至現在的97名，欲力拼重現黃金世代的場景。印度下一戰將對上阿聯酋，而過去印度在亞洲盃的最佳成績為1964年的亞軍。

關鍵字： 印度男足亞足賽
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