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向錢看齊投靠尼克？　杜蘭特斥責不實消息

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▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)本季結束後將有球員選擇權，而江湖上不少人猜測他將前往紐約尼克隊。不過對此杜蘭特本人跳出來駁斥這則流言，「我真的不知道這傳言是哪來的。」

「我專注在打好每一場球，我無法控制外人如何談論我，預測我的下來或是談論我該怎麼做。我現在就是做好每天該做的，生命會自己找到出路。」杜蘭特說。 如果執行球員選擇權留在勇士，杜蘭特2019-20賽季將是合約最後一年，將領到3150萬美元年薪。

儘管如此，市場上有傳聞尼克將儘全力爭取杜蘭特，據傳聯盟也有許多球隊高層認為，杜蘭特將離開灣區，將天份帶到大蘋果紐約。 先前在麥迪遜廣場花園外，更樹立起廣告看版公開招募杜蘭特，期盼他和波辛基斯（Kristaps Porzingis）聯手帶回暌違近半個世紀的總冠軍。

常被問到尼克相關問題，杜蘭特顯然已有些感到麻痹，「你們問了我就得說，不然我會被罰錢，就這樣。我一直保持誠實的態度，給你你工作需要的回答。」

不過目前看來，杜蘭特對尼克有不錯的印象，新秀納克斯（Kevin Knox）成長過程就是模仿杜蘭特打球風格，也受到他極力肯定。「他開始找到比賽的感覺，擁有無可限量的未來。」他也公開希望受傷的波辛基斯早日康復，而他和崔爾（Allonzo Trier）也有不錯私交。

此外，杜蘭特的父親普拉特(Wayne Pratt)為終身尼克鐵粉， 尼克助教艾維(Royal Ivey)和杜蘭特過去都就讀德州大學，兩人私教匪淺。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： 杜蘭特尼克
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