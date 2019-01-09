勇士再次詢問瑞爾穆托交易　傳光芒也是潛在追求者

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）交易進度緩慢。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

即便馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易進度緩慢，但勇士依舊不放棄交易，根據美媒《SiriusXM》報導，馬林魚與勇士再次針對瑞爾穆托交易進行討論，而光芒也被認為是潛在的追求者。

自從馬林魚拋出交易瑞爾穆托消息之後，吸引許多球隊前來洽談，包括身處國聯東區的勇士隊，在去年冬季會議上，勇士就曾討論瑞爾穆托的交易可能性，不過最終沒有下文，如今雙方重啟交易談話。

基特（Derek Jeter）團隊接手馬林魚後大甩賣，讓瑞爾穆托決定出走，去年10月球季結束後，他直接拒絕馬林魚提出的延長合約，更向高層放話交易，明確表達新球季不想再為馬林魚效力。

洋基、勇士、大都會、紅人、太空人、費城人和小熊等隊都展露交易興趣，光芒也被認為是潛在的交易對象，但馬林魚期望透過瑞爾穆托換到即戰力球星，也導致交易進度延宕，使得原有興趣的球隊都失去耐心，開始轉往「B計畫」發展。

27歲的瑞爾穆托在大聯盟第4個完整賽季打出代表作，上季繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打、貢獻74分打點，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定，是目前交易市場最頂級的捕手。

▲強打捕手葛蘭達也在自由市場等待合約。（圖／達志影像／美聯社）



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