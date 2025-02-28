中職例行賽賽程出爐！大巨蛋52場　味全16主場最多、兄弟13場

▲周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒36年例行賽即將於3月29日正式開幕，本季開幕戰將在臺北大巨蛋舉行，由去年台灣大賽組合統一7-ELEVEn獅與中信兄弟交手，為全新賽季揭開序幕。隨著大巨蛋去年正式成為職棒比賽場地，每場賽事都吸引上萬球迷進場支持，今年大巨蛋賽事數量更進一步提升至52場，六隊皆有主場安排，期待延續去年的觀賽熱潮，讓進場人數再創新高。

本季一軍例行賽共計360場，每隊將出賽120場，其中主、客場各60場。今年大巨蛋的賽事安排更為密集，味全龍最多，共有16場，其次為中信兄弟的13場，樂天桃猿7場，統一7-ELEVEn獅與富邦悍將各6場，而台鋼雄鷹則有4場，確保六隊都有機會在大巨蛋體驗不同的比賽氛圍。

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開幕系列賽除了3月29日在大巨蛋進行的開幕戰，隔日將迎來一日三地開打，中信兄弟在大巨蛋迎戰富邦悍將，統一7-ELEVEn獅則回到台南迎戰台鋼雄鷹，而樂天桃猿將在桃園主場對決味全龍。4月2日，味全龍在天母棒球場迎來首場主場賽事，對上台鋼雄鷹，新莊棒球場的首戰則是由富邦悍將迎戰中信兄弟。4月4日，中信兄弟回到台中洲際棒球場展開三連戰，對手為統一7-ELEVEn獅，而台鋼雄鷹則在高雄澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿。

今年中華職棒的賽事遍及全台，共有11座球場將迎來精采交戰，讓更多球迷能近距離感受職棒魅力。嘉義市立棒球場的本季首戰將在5月2日舉行，由台鋼雄鷹迎戰中信兄弟，而花蓮棒球場則將在5月9日迎來本季首場賽事，統一7-ELEVEn獅與富邦悍將將展開三連戰。下半季的斗六球場安排了兩場賽事，7月15日和16日由台鋼雄鷹對決味全龍。8月則再度前進東部，5日將於台東棒球場進行本季首場賽事，台鋼雄鷹擔任主場球隊迎戰富邦悍將，詳細賽程見中職官網。