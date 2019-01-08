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傷癒仍不給上場機會　帕森斯對灰熊感到極度失望

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▲▼帕森斯球場失意不過情場相當得意。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕森斯（Chandler Parsons）對灰熊球團感到極度失望。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

擁有「高富帥」封號的灰熊小前鋒帕森斯（Chandler Parsons），在12月底因為健康因素被球團移出名單後與高層徹底鬧翻，接下來將走向買斷程序。帕森斯8日表示，健康已經無恙球團卻不給他證明身手的機會，對此感到極度失望。

「我對於球團不給我與隊友、教練團奮戰完這個賽季感到極度的失望，」帕森斯向《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）說道，「很遺憾的這個機會不屬於我。」

帕森斯在2016年夏天以4年9480萬美元的天價合約風光加盟曼菲斯灰熊，但他也將在小牛（獨行俠）時期的膝傷帶到新東家，3季僅出賽73場，尤其本季更是因為右膝痠痛出賽的3場。對此球隊打算將這名30歲前鋒下放發展聯盟，雖然帕森斯願意配合，但高層不願給出回歸時間表，雙方就此撕破臉，預計買斷剩餘的3800萬美元合約。

「灰熊的防護員根據我的身體狀況，讓我在12月中參與5對5練習賽，從那時候開始我就開始隨隊練球。在我的經紀人與灰熊交涉出個結果之前，我會繼續訓練，我準備好隨時回到球場。」

帕森斯加盟灰熊的第一個賽季季中才復出，出賽了34場繳出場均6.2分、2.5籃板、1.9助攻的差勁數據，與他2012到2016年4個賽季的場均15.4分、5.1籃板、3.2助攻相差甚遠，因此2017-18賽季就被拔除先發。本季開季之前被預訂是先發小前鋒不二人選，但開季3場比賽就遭遇膝傷，至今連續缺席28場比賽。

關鍵字： 帕森斯灰熊
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