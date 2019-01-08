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籃網東區崛起　綠衫軍總教練：沒進季後賽會很驚訝

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▲▼布魯克林籃網。（圖／CFP）

▲布魯克林籃網。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網本季曾拉出一波7連勝，且擊敗暴龍、溜馬、七六人等東區前段班球隊，近5戰也收下3勝，目前以20勝22敗戰績排名東區第八，上屆殺入東區冠軍的塞爾提克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）就此表示，他認為籃網本季球員各司其職，打得很團隊，他甚至認為，籃網若本季沒有進入季後賽，他會非常驚訝。

史蒂文斯表示，「籃網每個球員都知道自己的責任，該做什麼事就做什麼事，不會逃避責任，每個位置都各司其職打得很團隊，若他們沒有進入季後賽，我會很驚訝，因為他們非常優秀。」

▲史蒂文斯、布萊德利。（圖／路透社）

▲塞爾提克總教練史蒂文斯。（圖／路透社）

籃網教練亞特金森（Kenny Atkinson）同時也表示，他認為籃網本季崛起主要是因為前2季他們建立了很好的球隊文化，打球習慣，現在只是回收他們努力後應得的成果。

籃網曾於2013年球季殺入東區第二輪，當時球隊陣中還有皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）經驗老道的球星，隔年2014年球季籃網仍有進入季後賽之林，但於第一輪遭淘汰，隨後皮爾斯與賈奈特的離開，籃網2015年球季就開始進入重建。

籃網總教練阿特金森自2016年球季開始執教籃網，從第一季的20勝，第二季的28勝到本季例行賽仍剩2/3的賽程中籃網就已拿到20勝，也在活塞與巫師的不穩定發揮下，籃網靠著沒有頂級球星的陣容就打出東區第八成績。

阿特金森則對此表示，「我認為我們還有很長的路要走，上季我們才拿28勝，這聯盟不會同情弱者，我們要知道自己在聯盟的位置，球員也都很謙虛，我們目前都對季後賽抱有很大希望，甚至打到更好的成績。」

▼籃網總教練亞特金森（右）曾於上季執教林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網，林書豪與總教練亞特金森（kenny atkinson）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 塞爾提克籃網史蒂文生亞特金森NBA
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