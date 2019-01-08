跑者恐懼32%最怕賽前症候群　渣打馬專家團分享秘訣

▲2019渣打馬賽前記者會，揭示「全臺首度跑者恐懼大調查」，釋放跑者恐懼，1月13日與跑者一同無懼開跑。（圖／公關提供）



體育中心／綜合報導

由渣打國際商業銀行冠名贊助、全臺最大、最多視障跑者參與的「2019渣打臺北公益馬拉松」即將於13日登場，今(8)日與主辦單位中華民國路跑協會 針對跑者超 真實六大恐懼，「渣打臺北公益馬拉松」組成最專業的「渣打馬專家團」，分別替跑者釋放恐懼，分 享秘訣，協助跑者1月13日Be Fearless無所畏懼開跑、順利完賽。

「2019渣打臺北公益馬拉松」今年共吸引來自54個國家、近三萬名跑者熱血報名參賽，其中更有93歲 最年長跑者，且視障跑者人數激增，超過250組3KM視障跑者與陪跑員，展現無所畏懼精神。

全臺首度跑者恐懼大調查公開32%跑者最怕賽前症候群 「渣打臺北公益馬拉松」每年舉辦優質馬拉松賽事，今年特地於官方臉書上進行「全臺首度跑者恐懼 大調查」，邀請跑者留下對賽事感到最恐懼的事情，十天內共吸引近3,000名跑者熱烈留言。調查結果 近日出爐，32%跑者最怕賽前症候群、27%跑者第一次參加馬拉松賽事、19%跑者怕遇上霸王寒流、 12%跑者怕路上踢到貓眼石、9%跑者怕衝太快、後繼無力、1%跑者怕無法勝任陪跑員。

調查顯示最多跑者擔心「賽前症候群」，賽前緊張、患得患失，導致賽事當天成績不佳;跑者恐懼第二名則是「第一次」參加馬拉松賽事，不熟悉馬拉松賽事，也怕時間、訓練及自己體力不夠;第三名 「霸王寒流」，渣打每年賽事遇上寒流、下雨是跑界皆知，如何保暖、補給維持身體熱度也是跑者所擔憂;跑者恐懼第四名是路面不平、途中踢到「貓眼石」受傷;第五名「衝太快」，因腎上腺素爆發， 忘了配速，導致後繼無力、小腿抽筋、側腹痛;第六名則是擔任視障者「陪跑員」，擔心與視障跑者 默契不佳，無法順利完賽，因此無法鼓起勇氣報名擔任陪跑員。

臺北市政府體育局局長李再立、視障跑者陳宗裕及中華民國路跑協會理事長范姜瑞，分享釋放跑者恐懼第六、四名「陪跑員」及「貓眼石」秘訣。李再立局長今年首度擔任視障者陪跑員，與首度挑戰 21KM的視障跑者陳宗裕一同於記者會上分享陪跑技巧，透過換位思考、聲音溝通與視障跑者達成默契; 范姜瑞理事長則提醒，今年賽道升級，13KM、21KM及42KM皆跑繞中正紀念堂一圈，多了點平順、 少了點顛簸，沿途可多欣賞臺北市容，但還是需注意路面狀況、小心貓眼石，避免摔倒、受傷。

跑者恐懼第五名「衝太快」由Nike+ Run Club專業配速員、菁英跑者及跳高王子向俊賢一同說明、演練。今年賽事有Nike+ Run Club專業配速員的進駐，13KM、21KM、42KM的跑者只要專心跟著配速員 跑，即可在目標時間內完賽。若在賽事途中不幸小腿疼痛，可先適時減緩速度舒緩不適;跑者遇側腹痛時則可放慢腳步、重新調整呼吸以緩解症狀;更示範賽前正確的暖身動作，可避免天冷肌肉緊繃僵硬。

Nike+ Run Club專業配速員也現場展示渣打馬穿搭與裝備，掌握保暖抗寒、輕薄透氣要訣。除馬 拉松鞋款外，可再搭配長袖上衣、薄外套、緊身褲，解除第三名跑者恐懼的「霸王寒流」。

▲跳高王子向俊賢、Nike Fast 42菁英跑者洪筱婷、Nike+ Run Club專業配速員姚君翰示範賽前正確的暖身動作，避免天冷肌肉緊繃僵硬，釋放第五名跑者恐懼「衝太快」。（圖／公關提供）