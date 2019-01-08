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卡達奪3金先養傷備戰亞錦　郭婞淳：要先拿了奧運資格較安全

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▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

▲亞運舉重女子58公斤級,郭婞淳奪得金牌。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

2018年富邦金控與第一社會福利基金會首次合作公益球敘，為「雙老化家庭支持服務計畫」，其中受邀參加的舉重女神郭婞淳不但參與開球儀式，也和學員們一起合作繪畫，也談到自己備戰2020年奧運狀況，在卡達舉重賽之後，目前短暫休息。

剛結束卡達賽事的郭婞淳，也是第二年參與本次活動，也和球員們一起畫畫，笑稱自己對畫畫非常不在行，也對學員們的作品感到很驚艷，也鼓勵大家，「我覺得每個人會的、強項都不一樣，也不用覺得自己有一些缺陷就覺得很沒有信心。」

▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 陳金鋒、郭婞淳、潘政琮開球 。（圖／記者周書羽攝，下同）

▲▼ ▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 陳金鋒,郭婞淳,潘政琮 。（圖／記者周書羽攝）

郭婞淳剛結束國際舉重總會認證的2020年東京奧運的積分賽事卡達舉重賽，在女子59公斤級賽事中拿下3金，「卡達賽其實去的時間很趕，全程去5天只有待3天，因為比賽場地就是在我們住的飯店那邊，等到士傑學長比完，我們當天就搭凌晨飛機回來了，只有去超市買一下比賽要用的東西。」

▼ 郭婞淳和社福學員作畫。

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

郭婞淳因為膝蓋傷勢比完卡達賽之後剛好有一段時間休養，「左腳有打PRP（血小板血漿治療），因為痛了一年多，還好半月板沒有破，就把積水抽出來，只有一點點因為太不舒服，他一直在痛，打了之後就舒緩一下，兩個禮拜開始增生，就不能壓重，剛好藉著這時候休息一下。」

有傷勢還能在卡達賽奪下3金，郭婞淳笑稱，「能舉到這成績我也滿佩服我自己的。」接下來就是4月的亞錦賽，能夠好好休息一下，「趁這時候趕快讓他好一點，有規劃這樣行程就可以去治療，因為奧運真的快到了，要開始搶積分，只有先拿了資格比較安全。」而今年重要的三場就是亞錦、世錦跟卡達賽。

▼郭婞淳奪亞運金牌。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2018雅加達亞運,亞運舉重女子58公斤級,中華隊郭婞淳奪得金牌（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 郭婞淳舉重世錦賽東京奧運卡達邀請賽第一社福
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