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讚社福學員美圖超驚艷　郭婞淳只給自己打3分：有滿滿心意

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▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

▲郭婞淳和社福學員一起畫畫 。（圖／記者周書羽攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

2018年富邦金控與第一社會福利基金會首次合作公益球敘，為「雙老化家庭支持服務計畫」，為年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集善款，其中受邀參加的舉重女神郭婞淳不但參與開球儀式，也和學員們一起合作繪畫。

▼社福學員的作品用色和構圖都很亮眼。

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

剛結束卡達賽事的郭婞淳，也是第二年參與本次活動，對揮桿一直很緊張，「距離上次拿高爾夫球桿已經一年了，就去年這個活動，所以我都忘了怎麼拿桿子，球員有臨時指導我一下，我覺得和舉重相比，各有各的技術層面差異和難度不同，但對每個項目來說，懂得讓自己身體放鬆都是一個共通點。」

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

郭婞淳也和球員們一起畫畫，笑稱自己對畫畫非常不在行，「我只會畫太陽、房子、山、火柴人之類的。」最後挑了一張圖片畫了葉子，笑稱「我大概畫了半小時，給自己打3分吧，滿分是20分，不過裡面有我滿滿心意，覺得從下筆到收筆都很困難，還有配色什麼顏色搭什麼也很難。」

郭婞淳回想起自己國中書包都是全白的，「那時候流行上面畫畫，都是我妹幫我的，我妹比較有研究。」而看到第一社福的學員們雖然有些障礙，「但在某些方面可能真的比我們還要強，就像我剛剛看到我對面的孩子，讓我非常驚艷，不只是輪廓、色彩用色上都非常厲害。」

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

「我覺得每個人會的、強項都不一樣。」郭婞淳說，「也不用覺得自己有一些缺陷就覺得很沒有信心。」回憶自己上次畫畫已經是很久以前，只有國中國小美術課才會畫畫，之後都以槓鈴為伍，笑稱「高中素描也不知道我在畫什麼，只能走非常抽象路線。」

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 , 郭婞淳 。（圖／記者周書羽攝）

關鍵字： 郭婞淳第一社福
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