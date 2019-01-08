第二年指導社福學員　潘政琮擊掌想嚴父：多鼓勵給他們快樂

▲ 潘政琮指導學員們。（圖／記者周書羽攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

2018年富邦金控與第一社會福利基金會首次合作公益球敘，為、「雙老化家庭支持服務計畫」，為年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集善款，並邀請富邦悍將副領隊陳金鋒、球星林哲瑄、胡金龍、林益全、蔣智賢、台灣舉重女神郭婞淳；高球選手潘政琮、徐薇凌等選手共襄盛舉。

「讓愛轉動 為你加油」公益球敘活動8日一早由憨兒高球體驗課程揭開序幕，教練群為台灣高球的夢幻陣容，由現任台灣長春高爾夫球協會理事長盧建順領軍，和PGA創下台灣男子選手最佳排名的潘政琮領銜，「今年是第二年參加這個活動，非常開心，最主要是因為希望讓大家知道雙老化的議題是非常嚴重的。」

剛剛結束自己青少年高球菁英訓練營的潘政琮提到，「第一社福他們所幫助的都是超過40歲的學員，他們的父母都超過65歲，他們需要比較完善的設備，因此希望透過這場球賽，讓社會大眾可以看到這議，題讓我們一起為公益在努力。」

談到指導學員們揮桿等動作，潘政琮說，「他們平常不容易出來，最重要的是希望能給他們快樂，留下很好的回憶，最主要也是能幫他們募款到一些資金，讓他們接下來這一年可以過得更好。」教導過程中也會和學員擊掌互動，也讓他想起自己父親。

「因為我小時候爸爸很嚴厲，所以現在我就會想要正面一點。」潘政琮提到，「加上這些小學員也需要更多鼓勵，在鼓勵下讓他們的路可以走得更長，能夠永遠保持住熱情，我15歲自己去美國，也是因為爸爸嚴厲的家教，讓我沒學壞也特別謝謝他。」