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備戰日立慈善盃、台灣女子公開賽　徐薇淩：希望拿一個冠軍吧

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▲▼ ▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘, 潘政琮、徐薇凌、姚宣榆、盧建順、陳宇茹、葉昱辰、張伯維 。（圖／記者周書羽攝）

▲徐薇凌指導學員 。（圖／記者周書羽攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

2018年富邦金控與第一社會福利基金會首次合作公益球敘，為「雙老化家庭支持服務計畫」，為年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集善款，其中受邀參加的女子高手選手徐薇凌也是第二年參與，「覺得做愛心沒什麼不同，不過今年更多人共襄盛舉很好。」

「讓愛轉動為你加油」公益球敘活動8日一早由憨兒高球體驗課程揭開序幕，教練群為台灣高球的夢幻陣容，徐薇淩說，「就是做愛心的心情都是一樣的，只是這一次感覺大家更熱絡、更共襄盛舉，也覺得很開心。」談到自己近況，「這一兩個月則是都在台灣休息。」

▲▼ ▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘, 潘政琮、徐薇凌、姚宣榆、盧建順、陳宇茹、葉昱辰、張伯維 。（圖／記者周書羽攝）

徐薇淩2012年轉入職業後，在2015年獲得LPGA全卡參賽資格， 2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽以並列第6作收，不過成績比前一年並列第10更佳，「最近在台灣休息，也是備戰、調整自己的心理狀況，1月接下來有日立慈善盃女子高爾夫菁英賽、2019台灣女子高球公開賽。」

徐薇凌提到，「我覺得自己最近心理準備的滿好的，就是打比賽，心裡就是打一整年的球，有時候自己會太緊繃，回來台灣享受一下和家人的時光，有點是打球之外的東西，今年會回來過年，和家人多一點的相處，因為長年在國外，每年都只有面對球而已，也會想要跟朋友出去吃飯。」

「平常娛樂即便在美國也有朋友，但因為要比賽也不能真的很放鬆。」徐薇淩談到日立慈善盃和台灣女子高球公開賽的目標，「希望拿一個冠軍吧！兩場都拼一下冠軍，目前調整的狀況整體都還滿好的。」

▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘, 潘政琮、徐薇凌、姚宣榆、盧建順、陳宇茹、葉昱辰、張伯維 。（圖／記者周書羽攝）

關鍵字： 日立慈善盃徐薇淩台灣女子公開賽
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