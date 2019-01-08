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老帥桑德斯之子暫掌灰狼兵符　32歲最年輕少帥改打快速球風

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▲▼萊恩（Ryan Saunders）。（圖／CFP）

▲灰狼代理總教練桑德斯（左）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼於7日無預警開除總教練席波杜（Tom Thibodeau），改由前總教練桑德斯（Flip Saunders）之子萊恩桑德斯（Ryan Saunders）暫代兵符，32歲的桑德斯也成為湖人38歲教練華頓（Luke Walton）後聯盟史上最年輕總教練，根據美媒《The Athletic》報導，桑德斯執教後也將改以快速進攻解放灰狼年輕球員天份。

《The Athletic》報導，由於灰狼球員相當熟悉桑德斯，認為他是一位善解人意的好相處的教練，對於他暫代總教練也相當支持。灰狼事務總裁蘭登（Scott Layden）也表示，因為桑德斯擔任灰狼助理教練4季，也觀察到桑德斯的進步，故將他指派為代理總教練，桑德斯同時也針對此職位表示，「我沒想過我會站在這裡，感謝席波杜當時對我的指導，我想大家都知道這有多特別。」

桑德斯曾於2009年球季擔任巫師隊助理教練達5季，他於2014年球季加入灰狼，當時的總教練正是他的父親，但桑德斯於2015年病逝，之後也由席波杜接手總教練。

灰狼過去因席波杜老派且缺乏溝通並過度使用先發球員的風格引起球員不滿，如今年輕的桑德斯不但將改善過去席波杜慢速半場進攻並改打快速球風，也希望解放灰狼球員進攻天賦，以快速攻擊提高灰狼得分改善防守缺陷，桑德斯將有機會帶領灰狼打出一波新風氣。

灰狼目前以19勝21敗排名西區第11，鑑於去年闖入季後賽的期望，桑德斯仍有不小的壓力，灰狼下一場比賽將於9日客場出戰雷霆，也將會是桑德斯首度執掌兵符的第一場比賽。

▼灰狼總教練席波杜（右）遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼席波杜、羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 灰狼桑德斯NBA
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