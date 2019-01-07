ABL／隔人爆扣後大扭傷！阿提諾止痛藥吞了又上　陳建州超感動

▲阿提諾（Will Artino）扭傷腳踝堅持回到場上奮戰。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

夢想家主力中鋒阿提諾（Will Artino）在6日主場對決新加坡騰飛之獅的比賽中，第三節的一技氣力萬鈞單刀直入隔人爆扣，不幸落地的時候扭傷右腳踝，儘管如此他選擇繼續在場奮戰，跟防護員要了止痛藥以及包紮之後回到球場，這樣的決心令夢想家的老闆們與現場球迷感動不已。

寶島夢想家在5日擊退印尼泗水騎士終止連敗後，6日主場遭遇強敵新加坡騰飛之獅戰況膠著，夢想家半場打完僅2分領先。第三節4分半鐘新加坡5分領先之際，阿提諾抄截後一條龍直闖禁區，上演一技漂亮的隔人爆扣犯規進算，不過他在落地時不慎扭傷右腳踝，痛苦又懊惱的不斷拍地板。

比賽被迫暫停，阿提諾活動了一下執行完罰球便走進休息室接受治療，正當防護員要幫他冰敷時，他說，「不，給我止痛藥，我的兄弟們需要我回到場上。」過程中夢想家進球全場響起歡呼聲，阿提諾緊接著說道，「你看，我兄弟們展開反擊了」，吞了3顆止痛藥以及簡單包紮，阿提諾衝回球場，全場球迷以掌聲與歡呼聲迎接他的回來。

pic.twitter.com/uvbN7SEoFz — william artino (@WillArtino31) 2019年1月6日

有著SBL球團經驗的夢想家領隊陳建州在臉書上表示，「這種洋將我人生中還真的第一次碰到！我們雖然沒有贏得比賽... 但我相信Artino已經贏得大家的尊敬。」

最終阿提諾繳出15分、13籃板的漂亮數據，可惜夢想家80比86無法捍衛主場。賽後總教練穆雷（Dean Murray）表示，阿提諾的扭傷應該不會有大礙，相信他9日作客澳門黑熊的比賽能夠上場。

賽後阿提諾不僅無法出席記者會，還一跛一跛的在防護員的陪同之下走向巴士，他向記者說道，「我感覺現在的狀況糟透了，我知道球隊需要我，我會趕快好起來的，我也知道中華男籃的教練帕克（Charlie Parker）在場邊看我打球，我要拿出最好的表現。」

▲中華男籃教練帕克（Charlie Parker）坐在季票特區觀戰寶島夢想家。（圖／記者潘泓鈺攝）