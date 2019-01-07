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基襪大戰即將引爆！　爭搶市場頂級後援歐塔維諾

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▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基、紅襪都想爭取歐塔維諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

後援羅伯森（David Robertson）轉戰費城人，洋基頓時失去一位明星牛棚，立即簽回布里頓（Zach Britton）填補牛棚，在牛棚人員還缺少狀態下，預計將繼續追逐市場最佳後援歐塔維諾（Adam Ottavino），將再次引發「基襪大戰」。

根據紐約媒體報導，歐塔維諾將會是下一位找到新東家的大咖後援，洋基補進布里頓之後，牛棚補強的計畫還未全部完成，洋基對歐塔維諾展現強烈的網羅興趣，比起簽下馬查多（Manny Machado），此時此刻洋基更在意能否補進歐塔維諾。

紅襪和洋基上季都繳出破百勝戰績，兩隊都為了世界大賽冠軍努力，牛棚後援部分也是雙方積極補強的重點，由於金柏瑞（Craig Kimbrel）報價太高喊出6年1億美元，但紅襪不願砸錢簽後援，因此歐塔維諾成為補強後防最佳選項，為了爭取他加盟，可能上演「基襪大戰」。

想要歐塔維諾的球隊很多，除了洋基和紅襪之外，白襪持續對歐塔維諾抱持著高度簽約興趣，而前東家洛磯隊也有意把他簽回來。 

歐塔維諾是名三振型牛棚，今年球季2.43防禦率貢獻6勝4敗，靠著犀利的滑球本季77.2局狂飆112次三振，K9值高達13.0，也是洛磯這兩年崛起的關鍵。

▲▼金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金柏瑞開價太高，恐怕有行無市。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基紅襪歐塔維諾基襪大戰
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